5 Haftadır Spotify Türkiye Viral 50 Listesinde1 Numara

HABER: DİNÇER KARACALAR

Kirli grubu geniş kitlelere yayılan şarkılarıyla Türkiye’de son haftaların büyük ses getiren çıkışı yakaladı… Şarkı 5 haftadır Spotify Türkiye Viral ilk 50 listesinde 1 numarada kalarak güçlü bir başlangıç yaptı. Bu başarının ardından Kirli grubu Pasaj Müzik ile anlaşma imzaladı.



Davulda Toygar Ariz,Bas Gitarda Ahmet Altınoluk,elektrik gitarda Dilşad Peker ve Vocal olarak Baran Temel ile devam eden Kirli grubu Çanakkale'den İstanbul’a taşınan bir hikayeye sahip.