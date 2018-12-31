- 4 derecede konser...

HABER: DİLEK KÖROĞLU

Mustafa Kemal Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişi dolayısıyla Volkan Konak konseri düzenlendi. Eksi 4 derecede dondurucu soğuğa rağmen Özgürlük ve Demokrasi Meydanını dolduran binlerce Kırklarelili Volkan Konak ile birlikte sevilen şarkılarını söylediler.

Sahne çıkan Volkan Konak, havanın soğuk olmadığını belirterek ''Bugün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kırklareli'ne geliş günü. Onlar silah arkadaşları ile birlikte bu ülkeye hayatlarını vermiş. O yüzden bu akşam bize de üşümek yok'' dedi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Konak, sevilen şarkılarını koro halinde Kırklareli halkı ile birlikte seslendirdi. Volkan Konak, şarkılarının yanı sıra Kırklareli'li hayranlarını ısıtan mesajlarıyla alkış aldı.

Soğuk havaya rağmen binlerce kişiye muhteşem bir konser veren Volkan Konak'a, performansından dolayı Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, sanatçıya çok teşekkür etti.