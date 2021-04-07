Beyrut’ta 37 ülkenin katıldığı yarışmada 3.’lük tacı Duygu’nun oldu…

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Türk güzeli Duygu Çakmak, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta düzenlenen “Miss Europe 2021” güzellik yarışmasında üçüncü oldu. Yarışmada kraliçe unvanı ile birinciliği ise Fransa güzeli Louan Vecchia aldı.

Fashion TV Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Enis Onat ve ünlü koreograf Ferhan Aral'ın geçen yıl İstanbul’da düzenlediği “Miss and Mr. Fashion TV” yarışmasında derece alan Duygu Çakmak, Lübnan'da düzenlenen “Miss Europe 2021” güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etmeye hak kazanmıştı.

Otuz yedi farklı ülke güzeli “Miss Europe 2021” tacı için Beyrut’ta Lancaster Eden Bay Hotel’de önceki gece düzenlen finalde podyuma çıktılar. Dünyaca ünlü TV kanalı CNBC tarafından tüm Arap dünyası ülkelerinde canlı yayınlanan yarışmanın finalini milyonlarca kişi izledi. Fransa güzeli Louan Vecchia kraliçe unvanı alarak birincilik tacını giydiği gecede, Romanya güzeli Anna Maria Babau ikinci güzel seçilirken, Türkiye’yi temsil eden Duygu Çakmak ise “Miss Europe 2021” üçüncü güzeli seçilerek taç giydiler.

On gün önce yarışmanın Beyrut’daki kampına katıldığı gün “Lübnan’a taç giymek için geldim. O tacı çok istiyorum” diyerek iddialı olduğunu gösteren Duygu Çakmak, yarışma sonrası yaptığı açıklamada “Burada ülkemi en iyi şekilde temsil ettim. Herkesin ilgi odağı oldum ve çok sevildim. Birinci olmayı çok istedim ama olmadı. Yine de Türkiye’ye başımda üçüncülük tacı ile dönüyorum. Çok sevinçliyim ve mutluyum” dedi. Yarışmada final gecesi güzelliği ile bol alkış alan Duygu Çakmak’ın podyumda giydiği ulusal kostüm ise modacı Pınar Bent’e ait.