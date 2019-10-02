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32. Best Model taçları Kıbrıs’ta sahiplerini buldu

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

32. Best Model taçları Kıbrıs’ta sahiplerini buldu

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

02 Ekim 2019 Çarşamba 19:02
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32. Best Model taçları Kıbrıs’ta sahiplerini buldu

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

32. Best Model Türkiye final yarışması Girne Rocks Hotel’de yapıldı. Kızlarda Derya Ekşioğlu, erkeklerde Tolga Kandemir “Best Model“ seçilerek taç giydiler.

 Türkiye’ye bir çok oyuncu ve model kazandıran Best Model Türkiye’nin 32. final yarışması Girne Rocks Hotel’de gerçekleşti. Yirmi kız yirmi erkek finalistin yarıştığı gecede bayan finalistler Yıldırım Mayruk ve Erol Albayrak, erkek finalistler ise Muzaffer Çaha ve Giotelli tasarımları ile podyuma çıktılar. Yarışmada jüri koltuğuna ise Pınar Atman, Uğur Arslan, Emsal Doğan, Muammer Kapıcuoğlu, Mert Öcal, Uğur Tan, Aysun Över, Muzaffer Çaha, Yıldırım Mayruk, Nil Burak, Ahmet Baydar, geçtiğimiz yılın birincileri Türkan Geyik ve Ulaş Özgür Aslan, Onur Sonku, Almila Özerman ve Sadettin Dayıoğlu oturdu. Gecenin sunuculuğunu Ece Gürsel, Burç Tunçer ve Tuğçe Sarıkaya yaparken, yarışmaya Nil Burak, Ali - Aysun Kocatepe, Ege, Ece Gürsel şarkıları ile renk kattılar. 32. Best Model Türkiye yarışmasının finalinde ise  kızlarda Derya Ekşioğlu, erkeklerde Tolga Kandemir seçilerek taç giydiler. Yarışmanın birincileri her yıl düzenli olarak Best Model Of The Word yarışmasında Türkiye’yi temsil ediyorlar.

Yarışmada diğer dereceleri alan finalistler

First Runner-up: Tutku Damla Aygan, İlksen Jöntürk

Second Runner-up: Melike Yalnız, Görkem Gürcan

Best Photomodel: Rüya Coric, Ahmet Furkan Akar

Best Grace: Ezgi Öcel

Best Gentleman: Asilhan Kurşun seçildi. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Best ModelKıbrıs
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