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Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız...

3+1 Zombili galası

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız...

13 Aralık 2019 Cuma 11:27
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3+1 Zombili galası

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

ÇİĞDEM TUNÇ TİYATROSU’NUN ‘3+1 ZOMBİLİ’ GALASINA ŞOK POLİS BASKINI


Birçok ünlü ismin katılımı ile Zübeyde Ana Kültür Merkezinde gerçekleşen, Çiğdem Tunç Tiyatrosu yeni sezon oyunu 3+1 ZOMBİLİ‘nin galasında oyun devam ederken polis baskını ile şoka uğrayan seyirciler aslında bu polis baskının oyunun bir parçası olduğunu, baskını yapan komiser ve polislerin de tiyatronun oyuncuları olduğunu anlaması ile derin bir ohhh çektiler.

Çocuk yaşında sanat ile tanıştıktan sonra yıllardır sahnelerde haklı bir üne kavuşan Çiğdem Tunç, kendi adı ile kurmuş olduğu tiyatrosunun son oyunu olan 3+1 zombili’nin galası geçen akşam Levent’te bulunan Zübeyde Ana Kültür Merkezinde gerçekleşti. Oyun sırasında tiyatro salonuna dalarak baskın yapan çelik yelekli polisler, tiyatroda şühpeli bir şahıs aradıklarını ve kimlik kontrolü yapacaklarını söyleyerek kısa bir paniğe neden oldular. Baskın yapan polislerin koşarak tiyatro sahnesine gidip oyuna dahil olması ile bu baskının bir mizansel olduğu anlaşıldı ve bütün seyirciler derin bir ohhh çekerek oyuncuları bu başarılı performanslarından dolayı uzun uzun alkışladılar.

Galada; Aydan Şener, Murat Parasayar ve eşi Burçin Parasayar, Şebnem Schaffer, Sibel Gökçe, Bora Gençer, Esin Yağmurdereli, Süheyl Uygur, Bedia Öztep, Melek Şahin, Açelya Elmas, Nida Şan, Neşe Aksoy, Devlet Devrim, Nermin Denizci, Nesli Özsoy, Yavuz Seçkin, Zerrin Doğrul, İlayda Sertman gibi bir çok tanıdık isim vardı.

Sadece gala gecesine özel bir sürpriz de ünlü şovmen Yavuz Seçkin’den geldi. Oyunun finalinde canlandırdığı Donald Trump karakteri ile sahneye gelen Seçkin yaptığı Show ile bütün seyirciyi kahkahaya boğdu.

Galaya hediyeleri ile geldiler

Eray Yasin Işık tarafından yazılan oyunu  Çiğdem Tunç  sahneye koydu, kalabalık bir kadronun oynadığı oyun yaklaşık 2 Perde ve 120 dakika sürdü. Gecenin en ilgi gören olayından biri de kokteyl salonuna kurulmuş olan yılbaşı ağacı oldu. Oyun davetiyesinde duyurusu yapılan, galaya gelirken ihtiyaç sahibi çocuklar için bir hediye getirilmesi ve yılbaşı ağacının altına bıraklılması istenen bu duyuruya oldukça büyük bir ilgi vardı. Toplanan hediyeler ilgili kuruluşlar aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak…

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Anahtar Kelimeler:
3+1 ZombiliÇiğdem Tunç Tiyatrosu
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