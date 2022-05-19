30 BİN EURO’LUK ALTIN AYAKKABI

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Üzerinde 26.7 gram altın olan ve Dünyada yalnızca 9 adet bulunan 30 bin euroluk ayakkabının biri Türkiye’deSpor giyiminin dünyaya olan satışını, Türkiye’de geliştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Batu Spor Malzemeleri Kurucusu Sercan Köse, Avrupa’nın en büyük showroomunu Türkiye’de açtıklarını belirtti. Açılışta ziyaretçilerin dikkatini çeken spor ayakkabıyı tanıtan Köse, “Bu ayakkabıdan dünyada yalnızca 9 adet var. Birisi ise bizde. Timsah derisinden oluşup üzerinde 26.7 gram altın bulunduran bu ayakkabının değeri ise 30 bin euro” dedi.