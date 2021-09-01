30 Ağustos Zafer Bayramı konserlerle kutlandı

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Bir buçuk yıldır pandemi nedeniyle eve kapanan halk yasakların gevşetilmesinin ardından geçtiğiz gün kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı konserlerinde kendilerini meydanlara bıraktılar. Bütün konserlerde, hes kodu taraması yapıldıktan sonra konser alanına alınan seyirciler konserlere olan özlemleri ile pandemiyi unutmuş görünüyorlardı.

Narlıdere’de Zafer Konserine 90’lar Damgası

Pop müziğin sevilen yorumcularından Sibel Alaş ve Jale, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İzmir Narlıdere Demokrasi Meydanı’nda konser verdiler.

Niran Ünsal ve Alişan 30 Ağustos’u Geyikli konserleriyle kutladılar

Bu sene 30 Ağustos konserlerine katılan Niran Ünal ve Alişan doyumsuz konerlerini Geyikli halkına sunarken bu imkanı sunan Geyikli Belediye Başkanı Mevlut Oruçoğlu beldesindeki sünnet olmamış 26 çocuğu da sünnet ettirmiş oldu.

Erol Evgin’le zafer coşkusu

Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında geçtiğimiz akşam Moda Deniz Kulübü’nde konser verdi. Sanatçı, konserini “10. Yıl Marşı” ile sonlandırdı.

Moğollar, Pamela ve Ümit Besen 30 Ağustos için Kartal’da sahneye çıktı

Kartal’da, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümünde, unutulmaz bir bayram kutlaması yaşandı. Kutlamalarda, ünlü sanatçılar Pamela-Ümit Besen ile Moğollar grubu sevilen şarkılarıyla sahne alarak Kartallıları coştururken, binlerce vatandaş COVİD-19 salgınından dolayı uzun süredir yapılamayan ‘Zafer Bayramı Yürüyüşünde bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

50 bin kişilik Manga konseri

Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Zafer ve Barış Haftası’ etkinliklerinin üçüncü gününe ünlü alternatif rock müzik grubu Manga damgasını vurdu. Mangayı dinlemek için Kartal Meydanı’na 50 bin kişi adeta akın etti.

“Zafer ve Barış Haftası” Rap Müzik’le başladı

Ceza 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 1 Eylül Barış Haftası nedeniyle düzenlenen “Kartal Zafer ve Barış Haftası” etkinliklerinde sahne aldı. Kartal Meydanı’nı hınca hınç dolduran 7’den 77’ye Ceza hayranları “Rap Müzik” ziyafeti çektiler.

Samsun’da Selçuk Balcı ve İsmail Altunsaray'dan Zafer Bayramı Düeti

İsmail Altunsaray ve Selçuk Balcı, Kurtuluş Savaşı'na giden yolun başladığı yerde, Samsun'da Atakum Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlediği etkinlikte sahneye çıktılar. İkili, Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını, gazilerimizi ve şehitlerimizi de sahneden andılar.

Aydilge; Şiir yazdığım ilk kişi Atatürk'tü

30 Ağustos Zafer bayramı kutlamaları kapsamında Denizli'de konser veren Aydilge, izleyicilerine duygulu anlar yaşattı. Çocukluğunda şiir yazdığı ilk kişinin Atatürk olduğunu anlatan sanatçı, o şiirden okuduğu ''Çekemem gönlüme senden başka hilal, ey Mustafa Kemal!'' sözleriyle de büyük alkış topladı.