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23 Yaşındaki Genç Gazeteci Ödül Dağıtıyor!

TSM Sanatçısı Onur Akay’ın imtiyaz sahibi olduğu ‘Onur Akay Medya’ yılın enlerini belirlemeye devam ediyor.

02 Nisan 2020 Perşembe 21:47
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23 Yaşındaki Genç Gazeteci Ödül Dağıtıyor!

FUNDA AKOSMAN ERMAN

İSTANBUL

Bu yıl 4’üncü kez düzenlenen Onur Akay Medya Yılın Ödülleri Töreni geçtiğimiz günlerde sahiplerini buldu.

Tuğba Özay, Atilla Atasoy, Seher Dilovan gibi ünlü isimlerin yazarlık yapmasının yanı sıra Onur Akay Medya, genç gazetecilere ve yazarlara da bünyesinde yer veriyor. Sitenin en genç yazarı unvanına sahip olan 23 yaşındaki İsmail Gökgez, Zeytinburnu’ndaki Kazlıçeşme Kültür Merkezi’nde düzenlenen Yılın Ödülleri Töreni’ne katıldı. Geçen sene olduğu gibi bu sene de ödül veren genç gazeteci, ‘Yılın Magazin Gazetecisi’ seçilen Hürriyet Gazetesi Magazin Yazarı Behlül Aydın’a ödül vermek için törende hazır bulundu. Gökgez, görev alması dolayısıyla törene katılamayan Behlül Aydın’ın ödülünü, ünlü oyuncu Esra Sönmezer’e verdi. Bu özel anlar duayen gazeteciler tarafından kaydedildi. Başarılı gazeteci karelerini çekip, ölümsüzleştiren gazeteci Muharrem Yıldırım’a tören sonrasında teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Genç yazar, geçen sene de usta magazinci Tayyar Işıksaçan’a ödül vermişti.

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