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2022 yazında buluşmak için söz verdiler

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

22 Eylül 2021 Çarşamba 17:02
8 Okunma
2022 yazında buluşmak için söz verdiler

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Çanakkale Assos yakınlarında bulunan Çayırova Çam Sitesi sakinlerinin mutluluğu çevredeki herkesi kıskandırıyor. Bu sitede yaşayan herkez birbirine saygı ve sevgiyle bakıyor o kadar mutlularki, birbirlerini çaya kahveye çağırmak için adeta yarışıyor. Yaz sezonunun bitmesi ile ayrılacaklar geceyi hep beraber bir şölene çevirerek sabahlara kadar eğlenerek kutladılar.

Duayen gazeteci Tayyar Yıldız’ında yaşadığı, İçlerinde Avukatından doktoruna, sanatçısından öğretim üyelerine kadar 180 kişilik ayrı bir dünya yaratan Çayırova Çam Sitesi sakinleri 2022 yazında tekrar buluşmak için birbirlerine söz vererek tatil sezonunu kapattılar.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
çanakkaleAssoÇayırova Çam Sitesi
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