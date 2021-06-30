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2021 Sinemanın “Kral ve Kraliçe” Adayları Belli Oldu

Bu yıl dördüncü kez düzenlenecek olan “Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması”nın elemeleri İstanbul’da NO:1903 Etiler ev sahipliğinde yapıldı. Ünlü isimlerin jüri koltuğuna oturdukları elemelerde başvuruda bulunan 925 kişiden ön elemeye seçilen 125 aday içinden final gecesine katılacak 12 bay ve 12 bayan toplam 24 kişilik adaylar belli oldu. Bodrum’daki bir haftalık kampın ardından “Sinemanın Kral ve Kraliçesi” 06 Temmuz 2021 Salı gecesi Bodrum’da düzenlenecek olan final gecesinde taç giyecekler.

30 Haziran 2021 Çarşamba 15:50
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2021 Sinemanın “Kral ve Kraliçe” Adayları Belli Oldu

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ
 

70’li yılların efsane Ses ve Hayat dergileri tarafından düzenlenen, “Sinemanın Kral ve Kraliçesini” seçerek Yeşilçam’a pek çok oyuncu kazandıran efsane yarışma ‘artiz yarişmasi’ günümüzde “4. Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması” adıyla 06 Temmuz 2021 Salı gecesi Bodrum Samara Hotel’de düzenlenecek. Sinema ve dizi sektörüne yeni yüzler kazandırmak için üç yıldan bu yana Engelsiz Yaşam Vakfı yararına Vizyon Production ve Bonart Ajans işbirliğiyle düzenlenen “Sinemanın Kral ve Kraliçesi” adayları belli oldu.

Bu yıl dördüncü kez düzenlenen ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nin manevi katkılarıyla gerçekleştirilecek “Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması”nın elemeleri Ayça Kuru ve Tayyar Işıksaçan’nın sunumuyla İstanbul’da NO:1903 Etiler ev sahipliğinde yapıldı. Tamer Karadağlı, Volkan Severcan, Coşkun Sabah, Hilal Özdemir, Dr. Servet Terziler ve Av.Kasım Aksoy’dan oluşan jüri, elemeler için başvuruda bulunan 925 kişiden ön elemeye seçilen 125 adaydan final gecesine katılacak 12 bay ve 12 bayan toplam 24 kişilik adaylar belli oldu. Bodrum’daki bir haftalık kampın ardından “Sinemanın Kral ve Kraliçesi” 06 Temmuz 2021 Salı gecesi Bodrum Torba Samara Hotel’deki final gecesinde taç giyecekler. Final gecesinde de yine ünlü isimlerden oluşan büyük jüri Kral ve Kraliçe’yi belirleyecek.


İşte 24 kişilik kamp ve final gecesine katılacak adaylar…

Bayan adaylar:

Eylem Yağmur Özbek, Seda Ak, İrem Bidav, Merve Çoklar, Afranur Kalaycı, Ecem Aynur Demirtaş, Elif Özlem İbrik, Gizem Başpınaroğlu, Selin Sirkeoğlu, Tutku Topaç, Hayat Mertcan, Linda Gündüz,

Bay adaylar:

Abdülkerim İlhan, Sali Kurğa, Emir Tüfekçi, Ozan Aydın Acehan, Anıl Miraç Güngör, Kaan Armağan, Eren Şevki Sancak, Melih Fazıl Gürkal, Mehmet Durul, Serhat Özer, Ferdi Sattı, Daniel Koral Özsoy

Önce Vatan Gazetesi

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2021 Sinemanın Kral Ve Kraliçe Adayları Belli Oldu
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