2021 DOĞU ÖDÜLLERİ DAĞITILDI

YAŞAR ŞENYÜZ

İSTANBUL

Enes Furkan Bilgiçli ve Ebru Özkan'ın organizatörlüğü ile hayat bulan gece Şanlıurfa Nevali Hotel balo salonu’nda tüm pandemi kurallarının nezaretinde gerçekleşti. Sanat ,iş ve medya dünyasından ünlü isimlerin akın ettiği gece de ödüller sahiplerine verildi.

Geceye katılacan tüm konukların maske mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ettiği ve tüm davetlilerin Türkiye’nin heryerinden geceye yoğun katılım gösterdiği bir tören oldu

Ünlü sanatçı Tuğba Özay’ın ve Gökay Kalaycıoğlu’nun sunumuyla gerçekleşen ödül töreninde çok sayıda siyasetçi, iş insanı, basın yayın grupları, belediye başkanları ve sanatçılar ödüllerine kavuştu. İlk defa uluslararası çapta düzenlenen bu gece de CHP Milletvekili Aziz Aydınlık, Gelecek Partisi Siyasetçisi Mehmet Can, İmprator İbrahim Tatlıses, Mahmut Tuncer, Latif Doğan, Aynur Haşhaş gibi duayenlerin yanı sıra en çok dinlenen sanatçılar Yasin Aydın, Ahsen Almaz, Tuğba Ünal, Rabia, Demetelloo, Fatih Bulut, Fundyy ‘de ödüllere layık görüldüler.

Gecenin mimarları ve organizatörleri olan Enes Furkan Bilgiçli ve Ebru Özkan şunları kaydetti ; Her yıl organize ettiğimiz 6 organizasyondan birini daha güzel bir şekilde yapmanın gururu içerisindeyiz. Doğu bölgesinde bir ilk olan ULUSLARARASI DOĞU ÖDÜLLERİ Gecelerimizin her biri farkındalık yaratmak amacıyla düzenlemektedir. Bizi başarılı ve farklı kılanda budur. Bu gecemizde de “ASIL ENGEL CEHALETTİR, ENGELLERİ KALDIRALIM” sloganıyla engelli çocuklara farkındalık yaratmak amacıyla düzenliyoruz. Çocuklar en değerli varlığımız ve bizlerinde geleceğidir. Geleceğimize sahip çıkmak adına bizlere destek veren, milletvekillerimize, sanatçılarımıza, belediyelerimize ve belediye başkanlarımıza, iş insanlarımıza, katılan tüm misafirlerimize sonsuz teşekkür ediyoruz.

Önce Vatan Gazetesi magazin ve kültür sanat yazarlarından Aziz Karataş’a da yılın gazetecisi ödülü verildi. Ödülünü alırken kürsüde bir de konuşma yapan genç ve başarılı gazeteci arkadaşımız; Zihnimize arzumuzun tohumu ektiğimizde zihnimiz öyle bir güce dönüşür ki sahip olmak istediklerimiz bizi çeker… Uğruna yürüdüğümüz ilkeler ve hedefler doğrultusunda aldığımız bu güzide ödüller işimize olan inancımızı ve motivasyonumuzu kat kat arttırıyor. Bu büyük organizasyonunun asıl mimarları olan sayın Enes Furkan Bilgiçli ve Ebru Özkan'a çok teşekkür ediyorum. Bu ödülümü ustam dediğim hocalarım Sayın Abdullah Akosman, Yaşar Şenyüz ve her koşulda yanımda olan kıymetli aileme armağan ediyorum, dedi.

Fotoğraflar; Levent ÇEKİÇ