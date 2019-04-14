2019’un Kraliçesi İzmir’li Yağmur

3. SİNEMANIN KRAL ve KRALİÇESİ TAÇLARINI TAKTILAR

2019’UN KRALİÇESİ İZMİR’Lİ YAĞMUR

İSTANBUL / YAŞAR ŞENYÜZ

Sinema ve dizi film sektörüne yeni yüzler kazandırmayı amaçlayan “3. Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması”nın finali Engelsiz Yaşam Vakfı yararına önceki gece WOW İstanbul Hotel & Convention Center’da yapıldı. Kızlı erkekli 28 finalistin büyük jüri karşısına çıktığı yarışmada psikoloji bölümü öğrencisi İzmirli 20 yaşındaki Yağmur Çokgenç “Kraliçe” seçilirken 23 yaşındaki bilgisayar programcısı İranlı Reza Mollazadeh ise “Kral” seçildi. Gala gecesinde ayrıca her yıl tekrarlanan “Yaşayan Değerlere Saygı “ bölümünde Enis Fosforoğlu, Yusuf Sezgin ve Salih Güney’e Yaşam Boyu Meslek ve Onur Ödülü verildi.

Yıllar önce Yeşilçam’ın kral - kraliçesinin seçildiği ve seçilenlerin o yıllar da sinema filmlerinde boy gösterdiği nostaljik yarışmanın yeni versiyonu “3.Sinemanin Kral ve Kraliçesi Yarışması“ Vizyon Production ve Bonart Ajans işbirliğiyle düzenlendi. Yarışmanın sunuculukları Ayça Kuru ve Tayyar Işıksaçan yaparken, kırmızı halı röportajlarını ise ilk yarışmanın kraliçesi olan Dilara Gülsün Meydancı yaptı.

Efsane ‘Artiz’ yarışması tekrar ediliyor

Yetmişli yılların efsane dergileri Ses ve Hayat tarafından düzenlenen, sinemanın kral ve kraliçesini seçerek Yeşilçam’a pek çok oyuncu kazandıran efsane yarışma “Artiz Yarışması” günümüzde “3.Sinemanin Kral ve Kraliçesi Yarışması“ adıyla üç yıldır düzenli olarak yapılıyor. Önceki gece düzenlenen yarışmada finale kalan on dört kız, on dört erkek finalist büyük jüri karşısına çıktı. Yönetmen Avni Kütükoğlu başkanlığında oyunculuk hocalarından yoğun oyunculuk dersleri alarak sahneye konan skeçlerde rol alan finalistler mankenlik ve oyunculuk konusunda kabiliyetlerini göstermeye çalıştılar.

Kraliçe İzmirli Kral İranlı…

Sinema ve dizi film sektörüne yeni yüzler kazandırmayı amaçlayan “3.Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması”nın finali gecesinde kızlı erkekli 28 finalistin on yedi kişilik büyük jüri karşısına çıktığı yarışmada psikoloji bölümü öğrencisi İzmirli 20 yaşındaki Yağmur Çokgenç “Kraliçe” seçilirken 23 yaşındaki bilgisayar programcısı İranlı Reza Mollazadeh ise “Kral” seçildi. Yarışmada ikinciliği Sıla Erdoğan ile Şafak Yalman, üçüncülüğü ise Nergis Nesrullayeva ile Emre Hüner kazandılar. Yarışmada ayrıca Berfu Çetinkaya NR1 güzeli seçilerek NR1 TV’de bir yıl sunuculuk yapacak. Kraliçe seçilen Yağmur Çokgenç aynı zamanda WOW İstanbul Hotel güzeli ünvanını da aldı.

Dereceye girenlere Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nden oyunculuk eğitimi, Ayça Kuru Akademi’den zarafet, yürüyüş ve doğru duruş, diksiyon, imaj ve stil danışmanlığı eğitimlerini ücretsiz alacaklar.

Geceye ünlülerden yoğun ilgi

Geceye katılan davetliler arasında; Yusuf Sezgin, Müjdat Gezen, Enis Fosforoğlu, Salih Güney, Wilma Elles, Tamer Karadağlı, Volkan Severcan, Coşkun Sabah, Umut Akyürek, Kamuran Akkor, Yılmaz Morgül, Ahmet Selçuk ilkan, Selcuk Ural, Ha Babam Sınıfı Oyuncuları, Mustafa Uslu, Funda Akosman Erman, Murat ve Burçin Parasayar, Engin Koç, Av Edip Önder, Harun ve Enise Akbulut, Emine Kunat, Nurcan Sabur, Muammer Kapucuoğlu, Zafer Kerey, Turgay Saka,Tuncay Gençkalan, Haldun Altılar, Tamar Oner ilgi çeken isimler oldu.