2019 İMAJ MAGAZİN ÖDÜL TÖRENİ'NE YILIN DAMGASI 

HABER: NİHAT İLİKCİOĞLU



Ödül gecesi ‘’ Sanat ve Sanatçıya desteklerle 2019 yılına damgası vuruldu.



GÖRÜNTÜ ‘’ İSMAİL HAKKI BAĞDAT ‘’ İLE DAHA NET



İmaj Magazin Ödül Töreni görüntülerini daha iyi ve daha net hale getiren şair, fotoğrafçı ve görüntü yönetmeni Sayın, İsmail Hakkı Bağdat da görevini yerine getirerek önemli şahsiyetlerin arasında yerini ve ödülünü alarak aramızda onurlandırmıştır.



MEDYA DESTEKÇİLERİMİZ



Şair ve yazar sayın, İsmail Hakkı Bağdat, Çekiç Medya Levent Çekiç, Kanal 34 Y.K Başkanı Adil Koçalan, Mavi Karadeniz TV, Y.K Başkanı Fuat Kuş, KDC TV Salim Kadıcık ve Önce Vatan Gazetesi Habip Babar



ÖDÜL TÖRENİ’nde DEV KATILIM



2019 İmaj Magazin Sanat Ödül Töreni Sefaköy Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ödül törenine ‘’ Sanat, siyaset, sinema, podyum, müzik ve medya dünyasından birçok davetliler onurlandırdı.



Katılan davetliler de ödüllerini gururla ve onurla alkışlarla aldılar…





GAZETECİ NİHAT İLİKCİOĞLU’ DA ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ.!



2019 İmaj Magazin Sanat Ödülleri Gecesine, Yazar ve Gazeteci Nihat İlikcioğlu’na da ödülü Sayın Gündüz Şutanrıkulu tarafından takdim edilmiştir…





‘’ ŞUTANRIKULU ‘’ BİR MÜJDE VERDİ..!!





Organizatörlüğünü ve sunumunu gerçekleştiren Gündüz Şutanrıkulu, Gazeteci Nihat İlikcioğlu’nun sorularını yanıtlarken 2020 yılında da büyük bir organize ile geleneksel bir etkinlik ve ödül gecesi organizesine d/ev sahipliğini yapacağının müjdesini verdi…