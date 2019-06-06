Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
90346
ALTIN
247.858
DOLAR
5.8643
STERLİN
7.3363
EURO
6.5566
Kalın ense hastalık habercisi olabilir
Kalın ense hastalık habercisi olabilir
Tuz Gölü, doğal fotoğraf stüdyosu
Tuz Gölü, doğal fotoğraf stüdyosu
Bursaspor'da mevcut yönetimin transfer bilançosu
Bursaspor'da mevcut yönetimin transfer bilançosu
Bulutların üzerindeki yaylaya tatilci akını
Bulutların üzerindeki yaylaya tatilci akını
Nilüferleri koparmanın cezası 41 bin TL
Nilüferleri koparmanın cezası 41 bin...

2019 İMAJ MAGAZİN ÖDÜL TÖRENİ'NE YILIN DAMGASI 

Organizatörlüğünü Gündüz Şutanrıkulu yaptığı ödül töreninde Şutanrıkulu ve sunumunu üstlenen partneri   Özlem Kurt ile yapılmış olup her yıl geleneksel haline getirilen ve 2019 yılında da devam eden İmaj Magazin Sanat Ödül Töreni Sefaköy Kültür Merkezi’nde başarılı ve görkemli bir gece ile imzasını attı.

2019 İMAJ MAGAZİN ÖDÜL TÖRENİ'NE YILIN DAMGASI 

Organizatörlüğünü Gündüz Şutanrıkulu yaptığı ödül töreninde Şutanrıkulu ve sunumunu üstlenen partneri   Özlem Kurt ile yapılmış olup her yıl geleneksel haline getirilen ve 2019 yılında da devam eden İmaj Magazin Sanat Ödül Töreni Sefaköy Kültür Merkezi’nde başarılı ve görkemli bir gece ile imzasını attı.

06 Haziran 2019 Perşembe 09:57
44 Okunma
2019 İMAJ MAGAZİN ÖDÜL TÖRENİ'NE YILIN DAMGASI 

HABER: NİHAT İLİKCİOĞLU

Ödül gecesi ‘’ Sanat ve Sanatçıya desteklerle 2019 yılına damgası vuruldu.

GÖRÜNTÜ ‘’ İSMAİL HAKKI BAĞDAT ‘’ İLE DAHA NET

İmaj Magazin Ödül Töreni görüntülerini daha iyi ve daha net hale getiren şair, fotoğrafçı ve görüntü yönetmeni Sayın, İsmail Hakkı Bağdat da görevini yerine getirerek önemli şahsiyetlerin arasında yerini ve ödülünü alarak aramızda onurlandırmıştır.

MEDYA DESTEKÇİLERİMİZ

Şair ve yazar sayın, İsmail Hakkı Bağdat, Çekiç Medya Levent Çekiç, Kanal 34 Y.K Başkanı Adil Koçalan, Mavi Karadeniz TV, Y.K Başkanı Fuat Kuş, KDC TV Salim Kadıcık ve Önce Vatan Gazetesi Habip Babar
 

ÖDÜL TÖRENİ’nde DEV KATILIM

2019 İmaj Magazin Sanat Ödül Töreni Sefaköy Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ödül törenine ‘’ Sanat, siyaset, sinema, podyum, müzik ve medya dünyasından birçok davetliler onurlandırdı.

Katılan davetliler de ödüllerini gururla ve onurla alkışlarla aldılar…



GAZETECİ NİHAT İLİKCİOĞLU’ DA ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ.!

2019 İmaj Magazin Sanat Ödülleri Gecesine, Yazar ve Gazeteci Nihat İlikcioğlu’na da ödülü Sayın Gündüz Şutanrıkulu tarafından takdim edilmiştir…



‘’ ŞUTANRIKULU ‘’ BİR MÜJDE VERDİ..!!


Organizatörlüğünü ve sunumunu gerçekleştiren Gündüz Şutanrıkulu, Gazeteci Nihat İlikcioğlu’nun sorularını yanıtlarken 2020 yılında da büyük bir organize ile geleneksel bir etkinlik ve ödül gecesi organizesine d/ev sahipliğini yapacağının müjdesini verdi…

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
2019 İmaj Magazin Ödül Töreniödül Gecesiİsmail Hakkı BağdatMedyaDev KatılımNihat İlikçioğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KEKELER “NASA” İLE YAZA DAMGASINI VURACAK!
KEKELER “NASA” İLE YAZA DAMGASINI VURACAK!
Mal varlığını kime bırakacak?
Mal varlığını kime bırakacak?
Gazetemize ödül
Gazetemize ödül
Mr. Jade’den bayram hediyesi
Mr. Jade’den bayram hediyesi
Melek Mosso “Sarıla Sarıla” ile dönüyor
Melek Mosso “Sarıla Sarıla” ile dönüyor
Yaşar İpek'ten Yeni Şarkı
Yaşar İpek'ten Yeni Şarkı
Cansu Koç’tan Neşet Ertaş’a Vefa Klibi:  ‘Sen Benimsin’
Cansu Koç’tan Neşet Ertaş’a Vefa Klibi:  ‘Sen Benimsin’
Acun Ilıcalı ilk kez konuştu
Acun Ilıcalı ilk kez konuştu
Yazın albümü Doğulu’dan Geldi
Yazın albümü Doğulu’dan Geldi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans