2 YIL SONRA “AŞIK OLSAM” DEDİ

İSMAİL GÖKGEZ

İSTANBUL

2018 yılında çıkardığı ilk şarkısı “Kışa Döndü Mevsimler” ile hatırı sayılır bir hayran kitlesi edinen genç şarkıcı Cengiz Kaçan, 2 yıl aranın ardından geçtiğimiz haftalarda yayınladığı “Aşık Olsam” adlı single çalışması ile gün yüzüne çıktı.

Yüksel Cankurtaran’ın sözünü, müziğini ve aranjesini üstlendiği teklinin yönetmen koltuğunda ise Oğuzhan Güzel oturdu. Yavuz Burç Plakçılık şirketi tarafından piyasaya sürülen “Aşık Olsam” tüm dijital platformlardaki yerini aldı. Hareketli şarkıyı benimseyen dinleyiciler, “Şarkı kadar eğlenceli izlenmesi keyifli bir klip olmuş” yorumlarını yaptı.

“Aşık Olsam” ile dinleyenlerine büyük sürpriz yapan Cengiz Kaçan, “Herkes güzel bir aşka sahip olmak ister. Ben de bu yüzden “Aşık Olsam” dedim. İlk dinlediğim andan beri şarkımızın enerjisine inandım. Umarım hepimiz için aşk dolu bir sene olur ve dinleyen herkes aşkı bulur” dedi.

Cengiz Kaçan Kimdir?

9 Şubat 1983 doğumlu Cengiz Kaçan, Kayserili anne babanın Ankara'da doğmuş iki çocuğundan ilki. Tüm eğitimini Başkent’te tamamlamış, 2009 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü'nden mezun olmuştur. Cengiz Kaçan küçük yaşlarda amatör olarak Ankara’da başlayan yolculuğunu güçlü sesi ve etkili sahne performanslarıyla kısa sürede farklı şehirlere hatta ülkelere taşıdı. Cengiz Kaçan, yılların vermiş olduğu sahne tecrübesi ve oluşturduğu kitle sayesinde etkinliklerin aranan sanatçıları arasında yer alıyor. Sanatçının ilk single çalışması “Kışa Döndü Mevsimler” Ekim 2018’de tüm dijital platformlardaki yerini almıştı.

CENGİZ KAÇAN – “AŞIK OLSAM” YOUTUBE LİNK:

https://www.youtube.com/watch?v=Au-qikfdjm8

CENGİZ KAÇAN INSTAGRAM ADRESİ:

https://www.instagram.com/cengizkacan

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