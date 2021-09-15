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2. Altın Çilek Ödülleri lansmanında buluştular

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

15 Eylül 2021 Çarşamba 16:18
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2. Altın Çilek Ödülleri lansmanında buluştular

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Saygın Medya Saygın Kurt tarafından, 13 Ekim’de, Divan Mersin ana sponsorluğunda gerçekleşecek olan 2.  Mersin Altın Çilek Ödülleri Töreni öncesi yapılan basın tanıtımına sahne ve televizyon dünyasından tanıdık birçok ünlü isim katıldı. 

Portaxe’te, Lütfü Sapmaz’ın ev sahipliğinde verilen kahvaltıya; Söz yazarı şair Ahmet Selçuk İlkan, Yeşilçam sinemasının ünlü oyuncusu Nuri Alço, Türk televizyonlarının duayen oyuncusu Ferdi Atuner, Seksenler dizisinin Hilmi’si Deniz Oral, aynı dizinin Kasap Bahtiyar’ı Faruk Sofuoğlu, sunucu Merve Akıncı, ünlü müzik adamı Ahmet Baran, oyuncu ve sunucu Uğur Aslan, yazar Kahraman Tazeoğlu, yakında çekilecek Bergen filminde Bergen’in eniştesi rolünde izleyeceğimiz başarılı oyuncu Mehmet Kefli, duayen magazinci Oktay İnci, Divan Mersin operasyon müdürü Eren Özkan, ve Şafak Sezer’in de rol aldığı, dijital platformda yayınlanacak olan “Anunnakiler” isimli dizide Şeyma rolüyle izleyeceğimiz genç oyuncu Şeyma Baday, ünlü radyocu Gelincik Müge, Tiyatrocu Ebru Çömlekçi, Sinamacı Şirvan Yılmaz Kırtel’in de bulunduğu lansmanda Önce Vatan Gazetesini temsilen de Nedret Hotun ve Yaşar Şenyüz’de katıldılar.

Kahvaltı sonrası lansmana katılan ünlü isimlerle tek tek röportaj yapan Şeyma Baday, sempatik tavırları ve başarılı sunuculuğuyla dikkat çekti. 

Toplu fotoğraf çekimi sonrası söz alan organizatör Saygın Kurt, yakın bir tarihte, YDA Dalaman Havalimanı desteğiyle, Türkiye’de büyük ses getirecek bir organizasyona imza atacaklarını dile getirdi. Lansmana katılan isimler, 13 Ekim akşamı Divan Mersin’de gerçekleşecek ödül töreninde buluşmak üzere sözleşti.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Altın çilekSaygın KurtMersinLütfü SapmazAhmet Selçuk İlkanNuri AlçoYaşar Şenyüz
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