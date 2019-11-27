18. Yılın Starları ödülleri sahiplerini buldu

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Bu yıl Eko Vitrin tarafından 18. si düzenlenen Yılın Starları Ödül Töreni geçtiğimiz akşam Yenibosna da bulunan TİM binasında gerçekleştirildi. Ülkemizin tesçilli güzellerinden Neslihan Maltepe’nin sunumu ile gerçekleşen ödül töreninde Türkiye’nin önemli iş adamları ve önemli siyasetçilerine ödüller dağıtıldı.

Toplamda 29 ödülün dağıtıldığı gecede; Cumhurbaşkanlığı Yüksek istişare Kurulu Üyesi ve 24.Dönem TBMM Başkanı Sn.Cemil Çiçek'e "Siyaset Onur Ödülü" verilirken, Ticaret Bakanı Sn.Ruhsar Pekcan "Yılın Bakanı Ödülü"nü aldı. İsmil Gülle "Yılın Meslek Örgütü" ödülünü Türkiye İhracatçılar Meclisi adına alırken, Sanko Holding Yönt. Kur. Onursal Bşk. Abdülkadir Konukoğlu ve kardeşi Sanko Holding Yönt. Kur. Bşk. Sn. Zeki Konukoğlu'na Sani Konukoğlu Vakfı olarak "Yılın Vakfı" ödülüne layık görüldüler. Orka Holding ve Damat Tween Yönt. Kur. Bşk Sn. Süleyman Orakçıoğlu "Hazırgiyim Sektöründe Yılın Markası" ödülüne layık görülürken, Halkbank Yılın Bankası seçildi. Yılın İş Adamı Sn.Ahmet Şevki Öztek, Yılın Kamu Kuruluşu PTT, Yılın Belediye Başkanı Sincan Belediye Bşk. Sn. Murat Ercan, Türkiye'nin Global Markası Ödülü- Gönül Kahvesi- Yönt.Kur.Üyesi Sn.Kemal Yardımcı, Anadolu'da Yılın Kadın Girişimcisi" ödülüne de Sn. Aysel Dondurmacı layık görüldüler.

İş dünyasından ve siyaset dünyasından kalabalık bir misafir grubunun katıldığı gecede, gecenin sunucusu Neslihan Maltepe başarılı sunumu ve modacı Aşkın Göksu’nun tasarladığı kostümüyle en çok ilgi çeken isim oldu.