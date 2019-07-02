1.50 Boyundaki dünyaca ünlü yıldız Lil Kim’i Çağla Yanılttı

İSTANBUL- 13 Şubat’ta New York Fashion Week’te Springs Studio’da gerçekleştirdiği Afffair, ’The Butterfly Effect’ defilesinin ardından 61. Grammy Ödüllerinde dünyaca yıldız Ashanti’ye yapmış olduğu kostüm ve dünyaca ünlü yıldız Beyonce Los Angeles’ta ev sahipliğini yaptığı Lion King Art Galasında giymesi için yapmış olduğu özel tasarım ayakkabılarıyla dünya modasında büyük yankı uyandıran Azeri Türk Modacı Rufat İsmayil tasarımları dünyaca ünlü yıldızların ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Son olarak dünyaca ünlü yıldız Fantasia Taylor Bet Awards 2019’da Afffair Rufat İsmayil imzalı kostümü ve çizmeleri ile katılarak dünya basınında gecenin en şık yıldızı olarak işaret edilirken Azeri Türk Modacı Rufat İsmayil’ın “bu kostüm sizin vücüt tipinize uygun değil” uyarılarını dikkate almayan ünlü yıldız Lil Kim ise gecenin en kötü giyinen yıldızı seçilerek dünya basınınında ilgi odağı oldu.

Rufat İsmayil: “2018 yılında yapmış olduğu kolesiyonunda yer alan bu tasarım ilk Çağla Şikel tarafından defilemde giyildi LİL Kim’de bu elbiseyi Çağla’nın podyum fotoğraflarından beğendi ben Çağla’nın ünlü bir top model olduğunu ve bu elbisen için uzun boy ve iyi bir fizik gerektiğini anlatmama rağmen ısrarından vazgeçmeyerek elbiseyi giydi. Gecenin en çok konuşulan iki elbisesi de bana ait ama hayatımda ilk defa gecenin en şık kadını temsil ederken Lil Kim’in yanlış seçiminden dolayı en rüküş kadınını da temsil etmiş oldum. Her kadının kendi vücüt tipine göre kıyafet seçmesi gerektiğini söylerken herkes Çağla değil!” dedi.

1.2 milyon takipçili dünyaca ünlü moda blog ‘The Fashion İstastories’ Lil Kim ile Cağla Şikel’in fotoğrafını yanyana kullanarak karşılaştırma yaptı.

Haber: Elif Hayvalı