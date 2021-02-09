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‘’14 ŞUBAT’TA İLK VİDEOMUZ GELEBİLİR’’

Müzik ve Magazin Yazarı Hakan Kanburoğlu, Sevgililer Gününe birkaç gün kala TikTok dünyasının yakından tanıdığı Onur Elmas ile kısa bir söyleşi yaptı.

09 Şubat 2021 Salı 20:02
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‘’14 ŞUBAT’TA İLK VİDEOMUZ GELEBİLİR’’

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Aslı Güler ile yılın en büyük aşk bombalarından birine imza atan Onur Elmas, Sevgililer Gününe özel birlikte bir video yayınlamayı düşündüğünü belirtti. Cellat ile arasında yaşanan konular hakkında ise konuşmak istemediğini belirtti.

Hakan Kanburoğlu: Aslı Güler ile ilişkiniz nasıl başladı? Nasıl gidiyor?
Onur Elmas: Aslı Güler ile ilişkimizin başlaması biraz ani oldu. Şu an her şey yolunda gidiyor. İlişkimiz güzel ve uyumluyuz.
Hakan Kanburoğlu: 14 Şubat’a özel bir hamleniz olacak mı?
Onur Elmas: Aslı Güler ile 14 Şubat’ta ilk videomuzu çekmeyi düşünüyoruz. Tam o gün ilk videomuzu atabiliriz.
Hakan Kanburoğlu: Cellat ile aranızda ne yaşandı?
Onur Elmas: Cellat ile aramızdaki konu hakkında konuşmak istemiyorum. O ayrı bir olay.
Hakan Kanburoğlu: Müzik çalışmaları nasıl gidiyor?
Onur Elmas: Bugün yazdığım bir şarkımın kaydını aldım, 1-2 hafta içinde yayınlamayı düşünüyorum.  

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
14 ŞubatMüzikMagazinYazarHakan KanburoğluSevgililer GünüTikTokOnur Elmas
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