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1.000’inci haberimin kutlaması…

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız...

23 Temmuz 2020 Perşembe 09:17
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1.000’inci haberimin kutlaması…

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Sevgili okuyucularım iki seneye yakın bir zamandır sizlere Önce Vatan Gazetesi çatısı altında magazin dünyasından haberleri taşımaya çalışıyorum. Her hafta Perşembe günleri; bana ayrılan bu iki sayfalık yerimde sizlerle buluşmanın keyfini çıkartıyorum. 

Bu hafta bu gazetede okuduğunuz haberlerim içinde bu makalem 1000 ‘inci haberim olarak arşivlerdeki yerini almış bulunuyor. Bu gazetede bundan sonraki ilk hedefim 2.500 üncü haberimi yapmak. Sonrasında da 5000 ’inci ve 10,000 ’inci Haberime ulaşabilmek… 

Sizlerden aldığım olumlu tepkiler neticesinde allah sağlık verirse bu sayılara da ulaşacağımdan hiç kuşkum yok. Beni izlediğiniz için bütün okuyucularıma tek tek teşekkür ediyorum. 

Bininci haberimi sizlerle gazetemizin sayfalarından kutlamış olduğum için çok mutluyum…

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Yaşar ŞenyüzÖnce Vatan Gazetesi
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