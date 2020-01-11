10. Yılın En İyileri Ödülleri Gecesi yıldızlar geçidine döndü

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ
Engelsiz Yaşam Vakfı’nın 10.Yılın En İyileri Ödül Töreni’ne ünlü sanatçılar katıldı. Meryem Uzerli hasta olduğu halde “engel” tanımadı ve törene katılmak için Almanya’dan özel olarak geldi. İlker Ayrık ise gecede engelliler için açık artırmaya çıkartılan ve Atatürk’ün naşının Anıtkabir’e naklini anlatan 67 yıllık dört yapraklı sekiz sayfalık tarihi orijinal gazeteye 25 bin lira vererek satın aldı. Esra Erol engellilere on beş tane manuel tekerlekli sandelye bağışı yaparken, Hakan Altun ise on adet elektirikli tekerlekli sandalye bağışı yaptı. Gece oldukça renkli anlara sahne oldu.
Engelsiz Yaşam Vakfı’nın geleneksel hale getirdiği ve bu yıl onuncu kez düzenlediği “10. Yılın En İyileri Ödül Töreni” önceki gece Wow İstanbul Hotel Yakut Salonu’nda görkemli bir törenle gerçekleştirildi. Tayyar Işıksaçan ve Ayça Kuru’un sunuculuğunu yaptıkları, Dilşat Erdil’in ise kırmızı halı röportajlarını yaptığı geceyi Önce Vatan Gazetesinden; Funda Akosman Erman ve Yaşar Şenyüz davetli olarak takip etti...
Organizasyonu Vizyon Production ve Bonart Ajans tarafından gerçekleştirilen gecede, 2019 yılında tiyatro, sinema, TV, müzik ve iş dünyasının en iyileri vakfın yaptığı anketlerle belirlenerek sahiplerini buldu. Engelsiz Yaşam Vakfı ayrıca 2019 yılının en başarılı sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra duayen sanatçılara da “Yaşam Boyu Meslek ve Onur Ödülleri” de verildi.
Gece renkli anlara sahne oldu…
Meryem Uzerli Almanya’dan geldi…
Ünlü oyuncu Meryem Uzerli grip olduğu için bir süredir tedavi görüyordu. Ancak hastalığına rağmen engelliler konusunda oldukça duyarlı olan güzel oyuncu törene katılmak ve engellilere destek vermek için Almanya’dan özel olarak bu gece için geldi. Yılın En İyi Kadın Sinema Oyuncusu Ödülü’nu alan Uzerli, ödülünü aldıktan sonra “Birleşmiş Milletler’in 2008 yılındaki Engellilerin Hakları Sözleşmesi’nde de özetlediği gibi engellilerin ayrımcılıktan uzak, eşitlikli bir anlayışla, toplumsal ve kültürel yaşama katılabilmelerini mümkün kılmak, onların yaratıcı ve sanatsal potansiyellerini ortaya çıkartmak için yaptığınız çalışmalar bende büyük bir hayranlık uyandırmaktadır” dedi. Meryem Uzerli gecede düzenlenen iki açık artırmaya da katıldı ve yüksek fiyat teklifleri ile alkış aldı.
İlker Ayrık’tan 67 yıllık gazeteye 25 bin lira…
Geceye katılan ve ödül alan isimlerden biri de oyuncu ve sunucu İlker Ayrık’tı. Ayrık, gecede
“Yılın En İyi Yarışma Sunucusu” ve Yaparsın Aşkım programı ile “Yılın En İyi Yarışma Programı” ödüllerini aldı. Çifte ödül alan İlker Ayrık ayrıca gecede düzelenen açık artırmada, 67 yıl önce Atatürk’ün naşının Anıtkabir’e naklini anlatan dört yapraklı sekiz sayfalık tarihi orijinal gazeteye 25 bin lira vererek satın aldı. Vakfa Ümit Gemici’nin aile koleksiyonundan bağışlanan ve bir örneği de devlet arşivinde bulunan gazeteyi engelliler yararına satın alan İlker Ayrık “İşin içinde Atatürk olunca akan sular durur. Evimin en güzel yerine koyacağım bu tarihi gazeteyi” dedi.
Esra Erol ve Hakan Altun’dan sandalye bağışı…
Ödül töreninde “Yılın En İyi Kadın Kuşağı Programı” ödülünü alan Esra Erol engellilere on beş tane manuel tekerlekli sandelye bağışı yaparken, “Yılın En İyi Pop Fantezi Müzik Erkek Sanatçısı” seçilen Hakan Altun ise on adet elektirikli tekerlekli sandalye bağışı yaptılar. Bağışlarını sahneden açıklayan iki sanatçı alkış aldılar.
Meryem Uzerli pırlanta kolyeye 21 bin lira teklif etti, kolyeyi Av.Kasım Aksoy aldı…
Geceye Almanya’dan gelerek katılan Meryem Uzerli ise engelliler yararına açık artırmaya katıldı. Mina Mücevherat tarafından tasarlanan pırlanta koyle için Avukat Kasım Aksoy ile kıran kırana artırma giren ünlü oyuncu kolye için 21 bin lira teklif verdi. Ancak kolyeyi Av. Kasım Aksoy 22 bin liraya satın aldı.
Hayko ve Cengiz Kurtoğlu’na “Onur Ödülü”
Bu yıl “Yaşam Boyu Meslek ve Onur Ödülü” ise dört önemli müzik ustasına verildi.
Coşkun Sabah, Hayko, Cengiz Kurtoğlu, Ümit Besen, Arif Susam gecenin başında ödüllerini aldılar. İsimleri anons edilen ünlü sanatçılar uzun uzun alkışlandılar.
Özel ödüller de sahiplerini buldu…
“Vakıf Özel Ödülleri” ise bu yıl Haçiko Derneği Ömür Gedik, Prof.Dr. Işık Akgün(Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı) Ahbap Derneği Haluk Levent, Engelsiz Sahne programı TRT Müzik Kanalı ve İstanbullite Cem Özmeral’e verildi.
KİM HANGİ ÖDÜLÜ ALDI…
ENGELSİZ YAŞAM VAKFI “ 10. YILIN EN İYİLERİ 2019 ÖDÜLLERİ “
VAKIF FARKINDALIK ÖDÜLLERİ
- MUCİZE DOKTOR / FOX TV
- Taner ÖLMEZ / MUCİZE DOKTOR
- Sinem ÜNSAL / MUCİZE DOKTOR
VAKIF ÖZEL ÖDÜLLERİ
- HAÇİKO / Ömür GEDİK
- Prof.Dr. Işık AKGÜN / Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
- AHBAP DERNEĞİ / Haluk LEVENT
- ENGELSİZ SAHNE / TRT MÜZİK
- ISTANBULLITE / Cem ÖZMERAL
YAŞAM BOYU MESLEK VE ONUR ÖDÜLLERİ
- COŞKUN SABAH
- HAYKO
- CENGIZ KURTOĞLU
- ÜMIT BESEN
- ARIF SUSAM
- YILIN EN İYİ SİNEMA FİLMİ
NAİM / Mustafa USLU
- YILIN EN BAŞARILI YÖNETMENİ
Özer FEYZİOĞLU
- YILIN EN İYİ SİNEMA KADIN OYUNCUSU
Meryem UZERLİ
- YILIN EN İYİ SİNEMA ERKEK OYUNCUSU
Aras Bulut İYNEMLI
- YILIN EN İYİ ALBÜMÜ KADIN SANATÇISI
Hande ÜNSAL / SENİ SEVERMİYDİM
- YILIN EN İYİ ALBÜMÜ ERKEK SANATÇISI
Ferman TOPRAK / Sen Sen
- YILIN EN İYİ TÜRK SANAT MÜZİĞİ ERKEK SANATÇISI
Yılmaz MORGÜL
- YILIN EN İYİ TÜRK SANAT MÜZİĞİ KADIN SANATÇISI
Ayşen BİRGÖR
- YILIN EN İYİ POLİSİYE DİZİSİ
ARKA SOKAKLAR / ERLER FİLM / KANAL D
- YILIN EN İYİ KOMEDİ PROGRAMI
Çok Güzel Hareketler 2 / Kanal D
- YILIN EN İYİ TV SOHBET PROGRAMI
İŞ’in ASLI / Habertürk
- YILIN EN İYİ TİYATRO OYUNU
İKİNİN BİRİ / Sahnekarlar
- YILIN EN İYİ TİYATRO ERKEK OYUNCUSU
Tamer KARADAĞLI
- YILIN EN İYİ TİYATRO KADIN OYUNCUSU
Zeyno GÜNENÇ
- YILIN EN İYİ YARIŞMA PROGRAMI
Yaparsın Aşkım / Fox Tv
- YILIN EN İYİ YARIŞMA SUNUCUSU
İlker AYRIK
- YILIN EN BAŞARILI GRUBU
ŞİMDİ 90^LAR
- YILIN EN BAŞARILI MÜZİK PROGRAMI
YILDIZLARIN ALTINDA / TRT MÜZİK / Ayşen BİRGÖR
- YILIN EN İYİ KADIN MÜZİK SANATÇISI
Demet AKALIN
- YILIN EN İYİ ERKEK MÜZİK SANATÇISI
Koray AVCI
- YILIN EN İYİ TV DİZİSİ
Bir Zamanlar Çukurova / ATV
- YILIN EN İYİ DİZİ ERKEK OYUNCUSU
Kerem ALIŞIK / Bir Zamanlar Çukurova
- YILIN EN İYİ DİZİ KADIN OYUNCUSU
Vahide PERÇİN / Bir Zamanlar Çukurova
- YILIN EN BAŞARILI SEYAHAT PROGRAMI
Arda Sayıner ile Keşfetmeye Değer / CNN TÜRK
- YILIN EN İYİ HABER KANALI
Haber Global
- YILIN EN İYİ KADIN HABER SPİKERİ
Buket Aydın BAYKAL / Kanal D
- YILIN EN İYİ KADIN KUŞAĞI PROGRAMI
Esra EROL’da / ATV
- YILIN EN İYİ POP FANTEZİ MÜZİĞİ KADIN SANATÇISI
Ebru YAŞAR
- YILIN EN İYİ POP FANTEZİ MÜZİĞİ ERKEK SANATÇISI
Hakan ALTUN
- YILIN EN BAŞARILI SPOR PROGRAMI
BEYAZ FUTBOL / BEYAZ TV /Ertem Şener + Sinan Engin + Ahmet Çakar +Abdülkerim Durmaz
- YILIN EN BAŞARILI TÜRK HALK MÜZIĞI KADIN SANATÇISI
Hilal ÖZDEMİR
- YILIN EN BAŞARILI TÜRK HALK MÜZIĞI ERKEK SANATÇISI
Kubat
- YILIN EN İYİ BUSINESS OTELİ
WOW HOTEL İSTANBUL
- YILIN EN İYİ SAÇ KOZMETİK ÜRÜNÜ
UKKO COSMETICS
- YILIN EN İYİ GÖZ DOKTORU
Dr. HASAN OĞUZHAN / GLOBAL GÖZ
- YILIN EN İYİ LOJİSTİK FİRMASI
AYKAR DENİZCİLİK
- YILIN EN İYİ ERKEK GİYİM MARKASI
DANIEL’S PARİS
- YILIN EN BAŞARILI SENDİKASI
GÜVENLİK VE SAVUNMA İŞÇİLERİ SENDİKASI
- YILIN EN İYİ MÜCEVHER TASARIMCIS
MINA MÜCEVHERAT
- YILIN EN BAŞARILI GENÇ İŞ İNSANI
AHU KARADUMAN / DEKOLTE PLUS
- YILIN EN İYİ FIRIN VE PASTANESİ
REYHANOĞLU / MURAT REYHAN
Önce Vatan Gazetesi