10. Yılın En İyileri Ödülleri Gecesi yıldızlar geçidine döndü

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Engelsiz Yaşam Vakfı’nın 10.Yılın En İyileri Ödül Töreni’ne ünlü sanatçılar katıldı. Meryem Uzerli hasta olduğu halde “engel” tanımadı ve törene katılmak için Almanya’dan özel olarak geldi. İlker Ayrık ise gecede engelliler için açık artırmaya çıkartılan ve Atatürk’ün naşının Anıtkabir’e naklini anlatan 67 yıllık dört yapraklı sekiz sayfalık tarihi orijinal gazeteye 25 bin lira vererek satın aldı. Esra Erol engellilere on beş tane manuel tekerlekli sandelye bağışı yaparken, Hakan Altun ise on adet elektirikli tekerlekli sandalye bağışı yaptı. Gece oldukça renkli anlara sahne oldu.

Engelsiz Yaşam Vakfı’nın geleneksel hale getirdiği ve bu yıl onuncu kez düzenlediği “10. Yılın En İyileri Ödül Töreni” önceki gece Wow İstanbul Hotel Yakut Salonu’nda görkemli bir törenle gerçekleştirildi. Tayyar Işıksaçan ve Ayça Kuru’un sunuculuğunu yaptıkları, Dilşat Erdil’in ise kırmızı halı röportajlarını yaptığı geceyi Önce Vatan Gazetesinden; Funda Akosman Erman ve Yaşar Şenyüz davetli olarak takip etti...





Organizasyonu Vizyon Production ve Bonart Ajans tarafından gerçekleştirilen gecede, 2019 yılında tiyatro, sinema, TV, müzik ve iş dünyasının en iyileri vakfın yaptığı anketlerle belirlenerek sahiplerini buldu. Engelsiz Yaşam Vakfı ayrıca 2019 yılının en başarılı sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra duayen sanatçılara da “Yaşam Boyu Meslek ve Onur Ödülleri” de verildi.

Gece renkli anlara sahne oldu…

Meryem Uzerli Almanya’dan geldi…

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli grip olduğu için bir süredir tedavi görüyordu. Ancak hastalığına rağmen engelliler konusunda oldukça duyarlı olan güzel oyuncu törene katılmak ve engellilere destek vermek için Almanya’dan özel olarak bu gece için geldi. Yılın En İyi Kadın Sinema Oyuncusu Ödülü’nu alan Uzerli, ödülünü aldıktan sonra “Birleşmiş Milletler’in 2008 yılındaki Engellilerin Hakları Sözleşmesi’nde de özetlediği gibi engellilerin ayrımcılıktan uzak, eşitlikli bir anlayışla, toplumsal ve kültürel yaşama katılabilmelerini mümkün kılmak, onların yaratıcı ve sanatsal potansiyellerini ortaya çıkartmak için yaptığınız çalışmalar bende büyük bir hayranlık uyandırmaktadır” dedi. Meryem Uzerli gecede düzenlenen iki açık artırmaya da katıldı ve yüksek fiyat teklifleri ile alkış aldı.

İlker Ayrık’tan 67 yıllık gazeteye 25 bin lira…

Geceye katılan ve ödül alan isimlerden biri de oyuncu ve sunucu İlker Ayrık’tı. Ayrık, gecede

“Yılın En İyi Yarışma Sunucusu” ve Yaparsın Aşkım programı ile “Yılın En İyi Yarışma Programı” ödüllerini aldı. Çifte ödül alan İlker Ayrık ayrıca gecede düzelenen açık artırmada, 67 yıl önce Atatürk’ün naşının Anıtkabir’e naklini anlatan dört yapraklı sekiz sayfalık tarihi orijinal gazeteye 25 bin lira vererek satın aldı. Vakfa Ümit Gemici’nin aile koleksiyonundan bağışlanan ve bir örneği de devlet arşivinde bulunan gazeteyi engelliler yararına satın alan İlker Ayrık “İşin içinde Atatürk olunca akan sular durur. Evimin en güzel yerine koyacağım bu tarihi gazeteyi” dedi.

Esra Erol ve Hakan Altun’dan sandalye bağışı…

Ödül töreninde “Yılın En İyi Kadın Kuşağı Programı” ödülünü alan Esra Erol engellilere on beş tane manuel tekerlekli sandelye bağışı yaparken, “Yılın En İyi Pop Fantezi Müzik Erkek Sanatçısı” seçilen Hakan Altun ise on adet elektirikli tekerlekli sandalye bağışı yaptılar. Bağışlarını sahneden açıklayan iki sanatçı alkış aldılar.

Meryem Uzerli pırlanta kolyeye 21 bin lira teklif etti, kolyeyi Av.Kasım Aksoy aldı…

Geceye Almanya’dan gelerek katılan Meryem Uzerli ise engelliler yararına açık artırmaya katıldı. Mina Mücevherat tarafından tasarlanan pırlanta koyle için Avukat Kasım Aksoy ile kıran kırana artırma giren ünlü oyuncu kolye için 21 bin lira teklif verdi. Ancak kolyeyi Av. Kasım Aksoy 22 bin liraya satın aldı.

Hayko ve Cengiz Kurtoğlu’na “Onur Ödülü”

Bu yıl “Yaşam Boyu Meslek ve Onur Ödülü” ise dört önemli müzik ustasına verildi.

Coşkun Sabah, Hayko, Cengiz Kurtoğlu, Ümit Besen, Arif Susam gecenin başında ödüllerini aldılar. İsimleri anons edilen ünlü sanatçılar uzun uzun alkışlandılar.

Özel ödüller de sahiplerini buldu…

“Vakıf Özel Ödülleri” ise bu yıl Haçiko Derneği Ömür Gedik, Prof.Dr. Işık Akgün(Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı) Ahbap Derneği Haluk Levent, Engelsiz Sahne programı TRT Müzik Kanalı ve İstanbullite Cem Özmeral’e verildi.

KİM HANGİ ÖDÜLÜ ALDI…

ENGELSİZ YAŞAM VAKFI “ 10. YILIN EN İYİLERİ 2019 ÖDÜLLERİ “

VAKIF FARKINDALIK ÖDÜLLERİ

MUCİZE DOKTOR / FOX TV

Taner ÖLMEZ / MUCİZE DOKTOR

Sinem ÜNSAL / MUCİZE DOKTOR

VAKIF ÖZEL ÖDÜLLERİ

HAÇİKO / Ömür GEDİK

Prof.Dr. Işık AKGÜN / Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

AHBAP DERNEĞİ / Haluk LEVENT

ENGELSİZ SAHNE / TRT MÜZİK

ISTANBULLITE / Cem ÖZMERAL

YAŞAM BOYU MESLEK VE ONUR ÖDÜLLERİ

COŞKUN SABAH

HAYKO

CENGIZ KURTOĞLU

ÜMIT BESEN

ARIF SUSAM

YILIN EN İYİ SİNEMA FİLMİ

NAİM / Mustafa USLU

YILIN EN BAŞARILI YÖNETMENİ

Özer FEYZİOĞLU

YILIN EN İYİ SİNEMA KADIN OYUNCUSU

Meryem UZERLİ

YILIN EN İYİ SİNEMA ERKEK OYUNCUSU

Aras Bulut İYNEMLI

YILIN EN İYİ ALBÜMÜ KADIN SANATÇISI

Hande ÜNSAL / SENİ SEVERMİYDİM

YILIN EN İYİ ALBÜMÜ ERKEK SANATÇISI

Ferman TOPRAK / Sen Sen

YILIN EN İYİ TÜRK SANAT MÜZİĞİ ERKEK SANATÇISI

Yılmaz MORGÜL

YILIN EN İYİ TÜRK SANAT MÜZİĞİ KADIN SANATÇISI

Ayşen BİRGÖR

YILIN EN İYİ POLİSİYE DİZİSİ

ARKA SOKAKLAR / ERLER FİLM / KANAL D

YILIN EN İYİ KOMEDİ PROGRAMI

Çok Güzel Hareketler 2 / Kanal D

YILIN EN İYİ TV SOHBET PROGRAMI

İŞ’in ASLI / Habertürk

YILIN EN İYİ TİYATRO OYUNU

İKİNİN BİRİ / Sahnekarlar

YILIN EN İYİ TİYATRO ERKEK OYUNCUSU

Tamer KARADAĞLI

YILIN EN İYİ TİYATRO KADIN OYUNCUSU

Zeyno GÜNENÇ

YILIN EN İYİ YARIŞMA PROGRAMI

Yaparsın Aşkım / Fox Tv

YILIN EN İYİ YARIŞMA SUNUCUSU

İlker AYRIK

YILIN EN BAŞARILI GRUBU

ŞİMDİ 90^LAR

YILIN EN BAŞARILI MÜZİK PROGRAMI

YILDIZLARIN ALTINDA / TRT MÜZİK / Ayşen BİRGÖR

YILIN EN İYİ KADIN MÜZİK SANATÇISI

Demet AKALIN

YILIN EN İYİ ERKEK MÜZİK SANATÇISI

Koray AVCI

YILIN EN İYİ TV DİZİSİ

Bir Zamanlar Çukurova / ATV

YILIN EN İYİ DİZİ ERKEK OYUNCUSU

Kerem ALIŞIK / Bir Zamanlar Çukurova

YILIN EN İYİ DİZİ KADIN OYUNCUSU

Vahide PERÇİN / Bir Zamanlar Çukurova

YILIN EN BAŞARILI SEYAHAT PROGRAMI

Arda Sayıner ile Keşfetmeye Değer / CNN TÜRK

YILIN EN İYİ HABER KANALI

Haber Global

YILIN EN İYİ KADIN HABER SPİKERİ

Buket Aydın BAYKAL / Kanal D

YILIN EN İYİ KADIN KUŞAĞI PROGRAMI

Esra EROL’da / ATV

YILIN EN İYİ POP FANTEZİ MÜZİĞİ KADIN SANATÇISI

Ebru YAŞAR

YILIN EN İYİ POP FANTEZİ MÜZİĞİ ERKEK SANATÇISI

Hakan ALTUN

YILIN EN BAŞARILI SPOR PROGRAMI

BEYAZ FUTBOL / BEYAZ TV /Ertem Şener + Sinan Engin + Ahmet Çakar +Abdülkerim Durmaz

YILIN EN BAŞARILI TÜRK HALK MÜZIĞI KADIN SANATÇISI

Hilal ÖZDEMİR

YILIN EN BAŞARILI TÜRK HALK MÜZIĞI ERKEK SANATÇISI

Kubat

YILIN EN İYİ BUSINESS OTELİ

WOW HOTEL İSTANBUL

YILIN EN İYİ SAÇ KOZMETİK ÜRÜNÜ

UKKO COSMETICS

YILIN EN İYİ GÖZ DOKTORU

Dr. HASAN OĞUZHAN / GLOBAL GÖZ

YILIN EN İYİ LOJİSTİK FİRMASI

AYKAR DENİZCİLİK

YILIN EN İYİ ERKEK GİYİM MARKASI

DANIEL’S PARİS

YILIN EN BAŞARILI SENDİKASI

GÜVENLİK VE SAVUNMA İŞÇİLERİ SENDİKASI

YILIN EN İYİ MÜCEVHER TASARIMCIS

MINA MÜCEVHERAT

YILIN EN BAŞARILI GENÇ İŞ İNSANI

AHU KARADUMAN / DEKOLTE PLUS

YILIN EN İYİ FIRIN VE PASTANESİ

REYHANOĞLU / MURAT REYHAN



