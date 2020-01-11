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10. Yılın En İyileri Ödülleri Gecesi yıldızlar geçidine döndü

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız...

10. Yılın En İyileri Ödülleri Gecesi yıldızlar geçidine döndü

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız...

11 Ocak 2020 Cumartesi 00:00
27 Okunma
10. Yılın En İyileri Ödülleri Gecesi yıldızlar geçidine döndü

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Engelsiz Yaşam Vakfı’nın 10.Yılın En İyileri Ödül Töreni’ne ünlü sanatçılar katıldı. Meryem Uzerli hasta olduğu halde “engel” tanımadı ve törene katılmak için Almanya’dan özel olarak geldi. İlker Ayrık ise gecede engelliler için açık artırmaya çıkartılan ve Atatürk’ün naşının Anıtkabir’e naklini anlatan 67 yıllık dört yapraklı sekiz sayfalık tarihi orijinal gazeteye 25 bin lira vererek satın aldı. Esra Erol engellilere on beş tane manuel tekerlekli sandelye bağışı yaparken, Hakan Altun ise on adet elektirikli tekerlekli sandalye bağışı yaptı. Gece oldukça renkli anlara sahne oldu.

Engelsiz Yaşam Vakfı’nın geleneksel hale getirdiği ve bu yıl onuncu kez düzenlediği  “10. Yılın En İyileri Ödül Töreni” önceki gece Wow İstanbul Hotel  Yakut  Salonu’nda görkemli bir törenle gerçekleştirildi. Tayyar Işıksaçan ve Ayça Kuru’un sunuculuğunu yaptıkları, Dilşat Erdil’in ise kırmızı halı röportajlarını yaptığı geceyi Önce Vatan Gazetesinden; Funda Akosman Erman ve Yaşar Şenyüz davetli olarak takip etti...


 

Organizasyonu Vizyon Production ve Bonart Ajans tarafından gerçekleştirilen gecede, 2019 yılında tiyatro, sinema, TV, müzik ve iş dünyasının en iyileri vakfın yaptığı anketlerle belirlenerek sahiplerini buldu. Engelsiz Yaşam Vakfı ayrıca 2019 yılının en başarılı sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra duayen sanatçılara da “Yaşam Boyu Meslek  ve Onur Ödülleri” de verildi.

Gece renkli anlara sahne oldu…

Meryem Uzerli Almanya’dan geldi…

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli grip olduğu için bir süredir tedavi görüyordu. Ancak hastalığına rağmen engelliler konusunda oldukça duyarlı olan güzel oyuncu törene katılmak ve engellilere destek vermek için Almanya’dan özel olarak bu gece için geldi. Yılın En İyi Kadın Sinema Oyuncusu  Ödülü’nu alan Uzerli, ödülünü aldıktan sonra “Birleşmiş Milletler’in 2008 yılındaki Engellilerin Hakları Sözleşmesi’nde de özetlediği gibi engellilerin ayrımcılıktan uzak, eşitlikli bir anlayışla, toplumsal ve kültürel yaşama katılabilmelerini mümkün kılmak, onların yaratıcı ve sanatsal potansiyellerini ortaya çıkartmak için yaptığınız çalışmalar bende büyük bir hayranlık uyandırmaktadır” dedi. Meryem Uzerli gecede düzenlenen iki açık artırmaya da katıldı ve yüksek fiyat teklifleri ile alkış aldı.

İlker Ayrık’tan 67 yıllık gazeteye 25 bin lira…

Geceye katılan ve ödül alan isimlerden biri de oyuncu ve sunucu İlker Ayrık’tı. Ayrık, gecede 

“Yılın En İyi Yarışma Sunucusu” ve  Yaparsın Aşkım programı ile “Yılın En İyi  Yarışma Programı” ödüllerini aldı. Çifte ödül alan İlker Ayrık ayrıca gecede düzelenen açık artırmada, 67 yıl önce Atatürk’ün naşının Anıtkabir’e naklini anlatan dört yapraklı sekiz sayfalık tarihi orijinal gazeteye 25 bin lira vererek satın aldı. Vakfa Ümit Gemici’nin aile koleksiyonundan bağışlanan ve bir örneği de devlet arşivinde bulunan gazeteyi engelliler yararına satın alan İlker Ayrık “İşin içinde Atatürk olunca akan sular durur. Evimin en güzel yerine koyacağım bu tarihi gazeteyi” dedi.

Esra Erol ve Hakan Altun’dan sandalye bağışı…

Ödül töreninde “Yılın En İyi Kadın Kuşağı Programı” ödülünü alan Esra Erol engellilere on beş tane manuel tekerlekli sandelye bağışı yaparken, “Yılın En İyi Pop Fantezi Müzik Erkek Sanatçısı” seçilen Hakan Altun ise on adet elektirikli tekerlekli sandalye bağışı yaptılar. Bağışlarını sahneden açıklayan iki sanatçı alkış aldılar.

Meryem Uzerli pırlanta kolyeye 21 bin lira teklif etti, kolyeyi Av.Kasım Aksoy aldı…

Geceye Almanya’dan gelerek katılan Meryem Uzerli ise engelliler yararına açık artırmaya katıldı. Mina Mücevherat tarafından tasarlanan pırlanta koyle için Avukat Kasım Aksoy ile kıran kırana artırma giren ünlü oyuncu kolye için 21 bin lira teklif verdi. Ancak kolyeyi Av. Kasım Aksoy 22 bin liraya satın aldı.

Hayko ve Cengiz Kurtoğlu’na “Onur Ödülü”

Bu yıl “Yaşam  Boyu Meslek ve Onur Ödülü” ise dört önemli müzik ustasına verildi. 

Coşkun Sabah, Hayko, Cengiz Kurtoğlu, Ümit Besen, Arif Susam gecenin başında ödüllerini aldılar. İsimleri anons edilen ünlü sanatçılar uzun uzun alkışlandılar.

Özel ödüller de sahiplerini buldu…

“Vakıf Özel Ödülleri” ise bu yıl Haçiko Derneği Ömür Gedik, Prof.Dr. Işık Akgün(Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı) Ahbap Derneği Haluk Levent, Engelsiz Sahne programı TRT Müzik Kanalı ve İstanbullite Cem Özmeral’e verildi.

KİM HANGİ ÖDÜLÜ ALDI…

ENGELSİZ YAŞAM VAKFI  “ 10. YILIN EN İYİLERİ 2019 ÖDÜLLERİ “

VAKIF FARKINDALIK ÖDÜLLERİ

  • MUCİZE DOKTOR / FOX TV
  • Taner ÖLMEZ / MUCİZE DOKTOR
  • Sinem ÜNSAL / MUCİZE DOKTOR

VAKIF ÖZEL ÖDÜLLERİ

  • HAÇİKO / Ömür GEDİK
  • Prof.Dr. Işık AKGÜN / Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
  • AHBAP DERNEĞİ / Haluk LEVENT
  • ENGELSİZ SAHNE / TRT MÜZİK
  • ISTANBULLITE / Cem ÖZMERAL

YAŞAM  BOYU MESLEK VE ONUR ÖDÜLLERİ

  • COŞKUN SABAH
  • HAYKO
  • CENGIZ KURTOĞLU
  • ÜMIT BESEN 
  • ARIF SUSAM 

  • YILIN EN İYİ SİNEMA FİLMİ 

NAİM / Mustafa USLU

  • YILIN EN BAŞARILI YÖNETMENİ 

Özer FEYZİOĞLU

  • YILIN EN İYİ SİNEMA KADIN OYUNCUSU

Meryem UZERLİ 

  • YILIN EN İYİ SİNEMA ERKEK   OYUNCUSU

Aras Bulut İYNEMLI 

  • YILIN EN İYİ ALBÜMÜ KADIN  SANATÇISI
     Hande ÜNSAL / SENİ SEVERMİYDİM

  • YILIN EN İYİ ALBÜMÜ ERKEK SANATÇISI

Ferman TOPRAK / Sen Sen

  • YILIN EN İYİ TÜRK SANAT MÜZİĞİ ERKEK SANATÇISI

Yılmaz MORGÜL                      

  • YILIN EN İYİ TÜRK SANAT MÜZİĞİ KADIN SANATÇISI 

Ayşen BİRGÖR                                

  • YILIN EN İYİ POLİSİYE DİZİSİ

ARKA SOKAKLAR  /  ERLER FİLM / KANAL D

  • YILIN EN İYİ KOMEDİ PROGRAMI

Çok Güzel Hareketler 2 / Kanal D              

  • YILIN EN İYİ TV SOHBET PROGRAMI 

İŞ’in ASLI / Habertürk

  • YILIN EN İYİ TİYATRO  OYUNU 

İKİNİN BİRİ / Sahnekarlar

  • YILIN EN İYİ TİYATRO ERKEK OYUNCUSU

Tamer KARADAĞLI

  • YILIN EN İYİ TİYATRO KADIN OYUNCUSU 

Zeyno GÜNENÇ

  • YILIN EN İYİ  YARIŞMA PROGRAMI 

Yaparsın Aşkım / Fox Tv

  • YILIN EN İYİ YARIŞMA SUNUCUSU 

İlker AYRIK

  • YILIN EN BAŞARILI GRUBU 

ŞİMDİ 90^LAR

  • YILIN EN BAŞARILI MÜZİK PROGRAMI 

YILDIZLARIN ALTINDA  / TRT MÜZİK / Ayşen BİRGÖR

  • YILIN EN İYİ KADIN MÜZİK  SANATÇISI    

Demet AKALIN

  • YILIN EN İYİ ERKEK MÜZİK  SANATÇISI    

Koray AVCI

  • YILIN EN İYİ TV DİZİSİ

Bir Zamanlar Çukurova / ATV

  • YILIN EN İYİ DİZİ ERKEK OYUNCUSU

Kerem ALIŞIK / Bir Zamanlar Çukurova

  • YILIN EN İYİ DİZİ KADIN OYUNCUSU

Vahide PERÇİN / Bir Zamanlar Çukurova

  • YILIN EN BAŞARILI  SEYAHAT PROGRAMI

Arda Sayıner ile Keşfetmeye Değer / CNN TÜRK

  • YILIN EN İYİ HABER KANALI  

Haber Global

  • YILIN EN İYİ KADIN HABER SPİKERİ
     Buket Aydın BAYKAL / Kanal D 

  • YILIN EN İYİ KADIN KUŞAĞI PROGRAMI

 Esra EROL’da / ATV

  • YILIN EN İYİ POP FANTEZİ  MÜZİĞİ KADIN SANATÇISI 

Ebru YAŞAR

  • YILIN EN İYİ POP FANTEZİ   MÜZİĞİ ERKEK SANATÇISI

Hakan ALTUN

  • YILIN EN BAŞARILI SPOR PROGRAMI

BEYAZ FUTBOL / BEYAZ TV /Ertem Şener + Sinan Engin + Ahmet Çakar +Abdülkerim Durmaz

  • YILIN EN BAŞARILI TÜRK HALK MÜZIĞI KADIN  SANATÇISI 

Hilal ÖZDEMİR

  • YILIN EN BAŞARILI TÜRK HALK MÜZIĞI ERKEK SANATÇISI 

Kubat

  • YILIN EN İYİ BUSINESS OTELİ 

WOW HOTEL İSTANBUL

  • YILIN EN İYİ SAÇ KOZMETİK ÜRÜNÜ

UKKO COSMETICS

  • YILIN EN İYİ GÖZ DOKTORU

Dr. HASAN OĞUZHAN / GLOBAL GÖZ

  • YILIN EN İYİ LOJİSTİK FİRMASI

AYKAR DENİZCİLİK

  • YILIN EN İYİ ERKEK GİYİM MARKASI

DANIEL’S PARİS

  • YILIN EN BAŞARILI SENDİKASI

GÜVENLİK VE SAVUNMA İŞÇİLERİ SENDİKASI

  • YILIN EN İYİ MÜCEVHER TASARIMCIS

MINA MÜCEVHERAT      

  • YILIN EN BAŞARILI GENÇ İŞ İNSANI

AHU KARADUMAN / DEKOLTE PLUS

  • YILIN EN İYİ FIRIN VE PASTANESİ

REYHANOĞLU / MURAT  REYHAN


Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 11.01.2020 09:13
Anahtar Kelimeler:
Ayça KuruAyyar IşıksaçanYaşar ŞenyüzFunda Akosman ErmanMeryem UzerliYılın En İyileri
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