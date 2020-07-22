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1 Milyar Dinlenme Rekoru

Asosyal müzisyenden ilk single

22 Temmuz 2020 Çarşamba 10:54
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1 Milyar Dinlenme Rekoru

HABER: DİNÇER KARACALAR

Reynmen’in seslendirdiği “Derdim Olsun”, Enes Batur’un seslendirdiği “Dolunay” ve “Biliyom”,  Burak King’in seslendirdiği “Bi Sonu var mı”, Mustafa Sandal’ın seslendirdiği “Masum Gibi” Nigar Muharrem, Kim Bu Reyhan ve Kendi feat şarkısı da olan “Ciğeri Yakıyor”,  Fulin “Dizimde Yara’’ ve daha birçok ünlü isme verdiği şarkılarla tanınan Emre Şakar, ilk single’ını yayınladı. Yaptığı şarkıların toplamı bir milyardan fazla dinlenen Şakar’ın “Sarıl Bana” adlı teklisi DMC etiketiyle beğeniye sunuldu. Söz ve müziği sanatçıya, düzenlemesi Opirus Music’e ait olan şarkıya klip de çekildi. Yönetmenliğini Eren İşçioğlu’nun yaptığı klip çekimlerinin ardından Emre Şakar, yeni çalışmasıyla ilgili şöyle konuştu: “İnsanların şarkılarımı dinlerken sözlerine mutlaka dikkat etmesini ve herkesin kendi için bir hikaye çıkarmasını istiyorum.” Kendisini Asosyalolarak tanımlayan Şakar sözlerine şöyle devam etti: “Asosyal olmaktan rahatsızlık duymuyorum. Çünkü dış dünyada ilgimi çeken bir şey yok. Sürekli stüdyoda ve evde şarkı yapıyor, ruhumu dinlendiriyorum. Müzisyen dostlarıma bir şarkı verdiğimde tüm aranje ve stüdyo aşamalarında klip fikirlerine kadar yanlarında oluyorum. Bu da bana büyük mutluluk veriyor. Üretmeyi ve devamlı yazmayı çok seven biriyim. Amacım bu doğrultuda Türkiye’de ve dünyada iz bırakabilecek işler yapmak. Bu şarkıları ben veya benim yazdığım şarkıları okuyan dostlarım da seslendirebilir. Önemli olan insanların diline dolanması. Bu çok büyük bir haz veriyor bana.”

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
1 Milyar Dinlenme RekoruAsosyal Müzisyenden Ilk Single
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