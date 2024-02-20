Ankara

Maden Platformu, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen kazayla ilgili tüm süreçlerin hassasiyetle incelenmesi ve sebeplerinin bulunmasının bu gibi kazaların bir daha yaşanmaması açısından çok önemli olduğunu bildirdi.

Madencilik sektöründe faaliyet gösteren 18 birlik ve derneğin oluşturduğu platform tarafından yapılan yazılı açıklamada, madenciliğin bilimi esas alan teknik bir iş kolu olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Mühendislik biliminin bu kadar ilerlediği, teknolojinin bu denli geliştiği ve maden işletmelerinde de yoğun olarak kullanıldığı bir dönemde oluşan bu olayı 'kaza' olarak değerlendirmekte zorlanıyoruz. Bu olayla ilgili tüm süreçlerin, yapılan hata ve eksikliklerin hassasiyetle incelenmesi ve kök sebeplerinin bulunmasını kazaların bir daha yaşanmaması açısından çok önemli buluyoruz. Ülkemizde yaşanan maden kazalarında toplum olarak hep birlikte acı çekiyor ve madencilik sektörü olarak da bu tür olayların olumsuz etkilerini derinden hissediyoruz."

Madencilik faaliyetlerinin mühendisliği ve en iyi uygulamaları esas alarak uygulanması gerektiği belirtilen açıklamada, bunları uygulamayan "çürük elmaların" da sektörden ayıklanması gerektiğinin altı çizildi.

Platformun, Türkiye'deki madencilik sektörünün kazalar ile değil, yeni keşiflerle, dünyaya örnek olacak uygulamalara sahip işletmelerle ve ülkenin ekonomik kalkınmasına sağladığı katkılarla kamuoyu gündemine gelmesini amaçladığı vurgulanan açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Aslında ülkemizde madencilik son derece güçlü bir mevzuata sahiptir ve başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olmak üzere ilgili otoritelerin düzenleme ve denetimlerine tabi olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Büyük maden işletmelerimizin önemli bir bölümü de uluslararası denetimlerden geçmektedir. Bütün bunlara rağmen bu tür kazaların oluşması iş sağlığı ve güvenliği kültür ve bilincinin yeterince oluşmadığını bizlere göstermektedir."

Açıklamada çok sayıda şirketin faaliyet gösterdiği madencilik sektöründe, bir işletmede yaşanan facia nedeniyle sektörün tamamını suçlamanın, yanlış ve yanıltıcı bilgilerle madenciliğe karşı olumsuz algı oluşturmaya çalışmanın doğru olmadığını, sektörde düzgün çalışan firmaların da hak etmedikleri halde zan altında bırakıldığının altı çizilerek, şunlar kaydedildi:

"Sektördeki iyi uygulamalara sahip çıkıp yaygınlaşması için çalışmalı, kötü uygulamaların ise karşısında hep birlikte durmalıyız. İnsanlık için yarattığı değeri bildiğimiz ve gerekliliğine yürekten inandığımız madenciliğin, ülkemizin kalkınmasındaki öncü rolü ile gündeme gelmesi, en doğru ve sürdürülebilir şekilde ve tüm paydaşların gönüllü iş birliği içerisinde insanı ve çevreyi önceleyen bir anlayışla yapılması temel hedefimizdir. Türkiye madencilik sektörü olarak, İliç’te aramalarına devam edilen meslektaşlarımıza bir an önce ulaşılmasını diliyor, bu tür faciaların bir daha yaşanmaması ve kazalarla gündeme gelmeyen bir madencilik sektörünün inşası için çalışmalarımızı her zamankinden daha güçlü biçimde sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."