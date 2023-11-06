Hatay/İstanbul/Ankara

Osmaniye'de maç sırasında dili boğazına kaçan kaleci, karşılaşmayı yöneten orta hakemin müdahalesiyle kurtarıldı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden İskenderunspor ile İnegölspor, Osmaniye 7 Ocak Stadyumunda karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 40. dakikasında rakibiyle girdiği mücadele sonrası yere düşen İskenderunspor kalecisi Emirhan Seçkin'in dili boğazına kaçtı.

Yerde hareketsiz kalan Seçkin'e ilk müdahaleyi, orta kalem Onur Bingöl yaparak, oyuncunun dilini çıkarıp nefes almasını sağladı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılan Seçkin, tedavisinin ardından taburcu edildi.

İskenderunspor Mehmet Kurt Tesisleri'nde kulüp doktorları tarafından müşahede altına alınan Seçkin, durumunun iyi olduğunu söyledi.

Mücadele sonrası yaşananları hatırlamadığını aktaran Seçkin, "Tam olarak olayın nasıl olduğunu hatırlamıyorum. En son ambulansta gözlerimi açtığımda gördüğüm birkaç şeyi hatırlıyorum. Maçın hakemi Onur Bingöl sanırım hayatımı kurtarmış. Kendisine teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Hakan Bolat: Hakem kardeşimizin, ilk müdahalesi sayesinde oldu

İskenderunspor Kulübü Başkanı Hakan Bolat ise yaşanan olay sonrası kısa süreli korku yaşadıklarını söyledi.

Hakemin kalecilerine yaptığı ilk yardımın ders niteliğinde olduğunu kaydeden Bolat, spor müsabakalarında yaşanan olaylara dikkat çekti.

Hakemin anlık refleksle kaleciye müdahale uyguladığını belirten Bolat, "Hemen orada müdahale etmesi sonucunda sağlık ekiplerinin gelmesine gerek kalmadan kalecimizin boğazına kaçan dilini hemen çıkarttı." dedi.

Türkiye Futbol Federasyonunun sporcu ve hakemlere ilk yardım konusunda eğitim vermesi gerektiğine dikkat çeken Bolat, "Bugünkü olay resmen böyle eğitimin ne kadar önemli olduğunu ve sadece sağlık ekibini beklemeden daha iyi şeyler olması gerektiğinin söylüyor. Ben de çok mutluyum oyuncumuzun çok şükür sağlık durumu iyi. Ama tamamen bu hakem kardeşimizin, ilk müdahalesi sayesinde oldu. Buradan hepimizin çok ders çıkartması gerekiyor." diye konuştu.

Futbol hakemi Onur Bingöl 8. kez hayat kurtardı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’taki maçta dili boğazına kaçan İskenderunspor kalecisi Emircan Seçgin'e erken müdahalede bulunan hakem Onur Bingöl, 8. kez böyle bir durumla karşılaştığını ve yapması gerekeni yaptığını söyledi.

Bingöl, ligin 12. haftasındaki İskenderunspor-İnegölspor maçının 40. dakikasında rakibiyle girdiği mücadele sonrası yere yığılan kaleci Emircan'a yaptığı müdahaleyi anlattı.

14 yıldır hakemlik yaptığını hatırlatan Bingöl, "Spor bilimleri mezunuyum. Düştüğünü gördüm, koşarak yanına gittiğimde gözlerinin beyazı görünüyordu. İlk yardım pozisyonuna getirdim. Sonra dilini fark ettim ve yapmam gerekeni yaptım. Bu benim için 8. oldu." ifadelerini kullandı.

TFF'den dili boğazına kaçan kaleci Emircan için geçmiş olsun mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’taki maçta dili boğazına kaçan İskenderunspor kalecisi Emircan Seçgin için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Federasyondan yayımlanan mesajda, "TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta bugün İskenderunspor ile İnegölspor arasında oynanan müsabakada takım arkadaşı ile çarpışması sonucu hastaneye kaldırılan ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen kaleci Emircan Seçgin'e ve İskenderunspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. 7 Ocak Stadı'ndaki maçta dili nefes borusuna kaçan Emircan Seçgin'e anında ilk müdahaleyi yaparak nefes borusunu açan ve büyük bir tehlikeyi önleyen orta hakemimiz Onur Bingöl'ü de tebrik ediyoruz." denildi.