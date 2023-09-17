Ankara

Türk-Macar Dostluk Derneğinin de katkı sağladığı tura, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, elçilik görevlileri ve birçok davetli katıldı.

Turda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Etnografya Müzesi ve eski Macaristan Büyükelçiliği de dahil olmak üzere birçok yer ziyaret edildi.

Matis ile Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsünden Doç. Dr. Emre Saral, bu ziyaretlerde Türkiye'ye yolu düşmüş önemli Macar kişiliklere ilişkin tarihi bilgiler verdi.

Büyükelçi Matis, iki ülke üniversitelerindeki "Türkoloji" ve "Hungaroloji" bölümlerine işaret ederek, ülkeler arası ilişkilerin çok iyi olduğunu söyledi.

Matis, elçiliğin gelecek yıl birçok kültürel etkinlik düzenleyeceğini dile getirdi.

AA