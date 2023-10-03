İstanbul

Piu Entertainment organizasyonuyla düzenlenen konsere "The Journey - Etude 2" parçasıyla başlayan usta müzisyen, sahnede yaptığı konuşmada, dinleyicilere teşekkür ederek, "Bu harika şehre yeniden gelmekten çok mutluyum." dedi.

Zorlu PSM'nin, sahne aldığı mekanlar arasında her zaman favorisi olduğunu dile getiren Havasi, "Mekanı çok beğendim. Sizleri çok seviyorum. Çünkü harika dinleyiciler olarak hatırımdasınız." ifadesini kullandı.

"Müziğimde her şeyden ilham alabilirim"

Havasi, konser boyunca solo piyano seçkilerini çalacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Bana gelen birçok soru, müziğimi yaparken nelerden ilham aldığım yönündeydi. Kısaca ben müziğimde her şeyden ilham alabilirim. Fakat bu gece ilham aldığım şeylerden bazılarını sizlerle paylaşacağım. Bana ilham veren ilk ve en önemli şey ailem. 9 yaşında bir kızım ve 12 yaşında bir oğlum var. Sıradaki şarkımız ailemle geçirdiğimiz zamanlardan ilham alınarak yazıldı. Sevgi dolu romantik bir şarkı, benim de çok sevdiklerim arasında. Şarkının adı Shall We Dance."

"Broken Glass" parçasını seslendirmeden önce Havasi, "Elimde tuttuğum bir bardağın bir gün yere kazara düşüp parçalara ayrıldığını hatırlıyorum. İlkin sıradan tepki verip kötü sözler söylemek istedim. Fakat daha sonra bu küçük cam parçalarının yerde ne kadar güzel durduğunu fark ettim. O anda zaman durdu. O parçalar bana müzik notalarını hatırlattı. Küçük bir kristal parçasından nasıl bir cam bardağı oluşuyorsa bir notadan müzik yapılabileceğini anladım. Gözünüzü ve kalbinizi açık tutarsanız her şeyden ilham alabileceğinize bir örnektir." diye konuştu.

"Bir besteci için şarkının hangi kelimelerle anlatılabileceğini tarif etmek zordur"

Usta piyanist, "Beside You" eserinin hikayesini ise şu sözlerle aktardı:

"Size güzel bir kadının hikayesini anlatmak istiyorum. 20 yıl önce Macar Müzik Konservatuvarında piyano hocasıydım. Hayallerim ve hırslarım vardı. İlk bestelerimi bir demo CD'ye kaydetmiştim. Bahsettiğim kadına bu CD'nin bir kopyasını verdim. O zamanlar genç biriydi. Her gün arabasında benim CD'yi dinlemeye başladı ve benim ilk hayranım oldu. Kimsenin inanmadığı günlerde o bana inandı ve daha sonra eşim ve çocuklarımın annesi oldu. Şimdi o CD kayıtlarında yer alan bir şarkımı seslendirmek istiyorum. Birlikte ne kadar yol kat ettiğimizi anlatmak için 'Beside You.'"

"Meta 1" ve "Meta 2" parçalarını çalarken de Havasi, "Sıradaki iki parçama Metamorfoz ismini verdim. Metamorfozun benim için çok özel bir anlamı var. Çünkü her zaman değişme ve daha iyi bir karaktere bürünme şansımız var. Bu iki parça bunu anlatıyor." dedi.

Havasi, "Storm" şarkısının ilhamını ise tabiattan aldığını söyleyerek, "Bir besteci için şarkının hangi kelimelerle anlatılabileceğini tarif etmek zordur. Fakat bu şarkıyı şu sözlerle alıntılayabiliyorum, 'fırtına çıktığında herkes harekete geçer, tabiata uyar. Bazıları saklanır, bazıları kaçar, bazıları da kartal gibi kanatlarını açarak rüzgarda uçar.'" ifadelerini kullandı.

Çocukken rock yıldızı olmak istediğini anlatan usta piyanist, "Macaristan'ın müzik eğitim sisteminde 30 yıl geçirdikten sonra klasik piyanist oldum. Fakat hala çocukluk rüyalarımızı unutmamamız gerektiğini düşünüyorum. Sıradaki parçamızda birkaç dakikalığına rock yıldızı olmak istiyorum." diyerek "You Can't Stop Us" parçasını seyircilerin tuttuğu ritim eşliğinde seslendirdi.

Yaklaşık 1,5 saat süren konserde Havasi ayrıca "My Homeland", "Freedom", "Duel" ve "Prayer"in aralarında bulunduğu 15 parça seslendirdi.

AA