Konya
5. dakikada konuk ekip öne geçti. Kenio'nun sol kanattan yerden ortasında İbrahim Yılmaz'ın vuruşunda top ağlara gitti: 0-1
45+2. dakikada Soner Dikmen'in uzaktan sert şutunda top, az farkla üstten auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı İstanbulspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarı
46. dakikada Muric'in sağ kanattan yerden ortasında Cikalleshi'nin dokunamadığı topu kaleci Jensen uzaklaştırdı.
67. dakikada Moreno'nun sol çaprazdan sert şutunda top, yan ağlarda kaldı.
85. dakikada ev sahibi ekip eşitliği sağladı. Ahmet Oğuz'un sağ kanattan ortasında defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Cikalleshi'nin şutunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1
90+1. dakikada ceza sahası içine gönderilen ortada Ahmet Oğuz'un topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Burak Pakkan, İstanbulspor lehine penaltıya hükmetti. Emir Kaan Gültekin'in kullandığı penaltı atışında kaleci Bernardoni gole izin vermedi.
Karşılaşma 1-1 sona erdi.
AA