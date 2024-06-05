Bologna şehrindeki Renato Dall'Ara Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Spalletti, "Böyle bir maç bekliyordum, aslında fiziksel olarak iyi oynadık. Zorlanacağımızı düşünüyordum ve öyle de oldu. Daha kaliteli bir oyun oynayabilirdik. Rakip alanda istediğimiz kadar etkili olamadık. Rakip topu aldıktan sonra geri almakta çok zaman kaybettik. Daha iyi oynamak için topu daha hızlı geri almalıyız. Hücum pozisyonları bulmakta da zorlandık." ifadelerini kullandı.

Spaletti, "Türkiye karşısındaki oyun ve sonuçtan dolayı iyimser misiniz?" sorusuna, "İyimser değilim futbolcularımın son durumunu daha iyi görmüş oldum. Daha sıkı çalışmamız gerek, çok fazla top kaybettik, bu da oyunumuzu bozdu. Yorgun olan oyuncularımız vardı. Özellikle orta sahada Türkiye bizi çok zorladı. Fazla koştuk ama sonuca varamadık. Kanatlarda da etkili olamadık." yanıtını verdi.