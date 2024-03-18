İstanbul

DasDas'tan yapılan açıklamaya göre, ünlü sanatçı, DasDas'ın bu yıl ikincisini düzenleyeceği İO Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında İstanbul'da olacak.

Tüm dünyada festivallerde performansını sergileyen Hajj Ali, festival dolayısıyla ilk kez Türkiye'de sanatseverlerle buluşacak.

Detaylı programa "dasdas.com.tr" adresinden ulaşılabilecek, biletler "mobilet.com" üzerinden temin edilebilecek.

Lübnan'ın tanınmış performans sanatçılarından Hajj Ali'nin tek kişilik oyunu "Jogging", bir taraftan seyirciyi Beyrut'un sokaklarında gezdirirken, diğer taraftan da birbirinden çok farklı Lübnanlı kadının kimliğine bürünerek düşlerine, arzularına, umutlarına doğru bir yolculuğa çıkarıyor.