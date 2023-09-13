BEYRUT (AA)

Lübnan'ın güneyinde bir süredir çatışmalara sahne olan Ayn el-Helva Mülteci Kampı'ndaki Filistinli gruplar arasında varılan ateşkesin detayları paylaşıldı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, arabulucu konumundaki Hamas heyeti dün Filistin'in Beyrut Büyükelçiliğinde Fetih Hareketi yetkilileri ile üst düzey bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, tüm tarafların kalıcı ve nihai ateşkese bağlı kalmasına vurgu yapıldı.

Fetih Hareketi ve diğer Filistinli gruplar arasında 11 Eylül'de varılan ateşkes anlaşmasının şartları ise şöyle sıralandı:

"Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin nezdinde Filistin Ortak Eylem Komitesinin aldığı ateşkes kararına tüm tarafların bağlı kalması. Filistin Ulusal Güvenlik Komutanı Ebu Eşref el-Armuşi ve arkadaşları ile Müslüman Gençlik Birliği üyesi Abdurrahman Ferhud'a suikast düzenleyenlerin Lübnan yargısına teslim edilmesi. Lübnan devleti ve güvenlik kurumları ile tam işbirliğine devam edilmesi. Mültecilerin ivedi şekilde evlerine dönüşünün sağlanması ve okulların öğrencilere açılması."

Filistin Ortak Eylem Komitesi, 55 bin mülteciye ev sahipliği yapan Ayn el-Helva'daki kanlı çatışmaların durması için Lübnan Başbakanı Mikati'nin çağrısı üzerine 11 Eylül'de Fetih ve diğer Filistinli gruplar arasında ateşkesin sağlandığını duyurmuştu.

Ateşkesin duyurulmasına rağmen kampta dün yine zaman zaman çatışmalar yaşanmıştı.

Ayn el-Helva'daki çatışmalar

Lübnan'daki en büyük Filistin mülteci kampı Ayn el-Helva'da 29 Temmuz'da başlayan çatışmalarda 13 kişi yaşamını yitirmiş, 60'tan fazla kişi yaralanmıştı. Kanlı çatışmalar nedeniyle yaklaşık 4 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Kamptaki Filistinli gruplar arasında 31 Temmuz'da Lübnanlı tarafların arabuluculuğunda ateşkes sağlandığı duyurulsa da çatışmalar aralıklarla devam etmişti.

Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi, 7 Ağustos'ta Ayn el-Helva Mülteci Kampı'ndaki durumun sakinleştiğini belirtmişti.

Ayn el-Helva Mülteci Kampı'nda bir aylık sakinliğin ardından taraflar arasında 7 Eylül'de yeniden çatışmalar başlamıştı.

Lübnan resmi ajansı NNA, 10 Eylül'de Ayn el-Helva'da Fetih Hareketi ile diğer Filistinli gruplar arasında çıkan ve bir süre devam eden çatışmada 5 kişinin öldüğünü, 52 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Lübnan'daki 12 Filistin mülteci kampının en büyüğü olan Ayn el-Helva'da 55 bine yakın Filistinli yaşam mücadelesi veriyor.

Lübnan ile Filistinli gruplar arasında 1969'da yapılan Kahire Anlaşması'na göre, kampların iç güvenliği Filistinli gruplarca sağlanırken, giriş ve çıkışlar ise Lübnan ordusunun denetiminde bulunuyor.