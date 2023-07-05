NEBATİYE AA- Ülkenin güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı ed-Dveyr köyünde yaşayan Zeynep Vehbi, 40 yıldır hobi amaçlı, bölgenin kültürel tarihine ışık tutan birçok eser topladı.

Bu işe vefat eden eşiyle başlayan Vehbi, aynı hobiye oğulları ve torunlarıyla devam ederek, evini açık bir müzeye dönüştürdü.

Evin her odası, salon ve duvarında; tarihi madeni paralar, el yazmaları, artık kullanılmayan ancak kültürel miras kabul edilen tabak ve çanaklar, tarihi önemi olan küçük taşlar; antik mobilya, lamba, barutlu silahlar, halı, su testileri, ahşap sapan, bakır ibrik ve mutfak gereçleri bulunuyor.

Toplamaya başladığı eserlerin önceleri evin bir odasında yığın halinde korunduğunu belirten Vehbi, yıllarca biriktirdiği ve ülkenin modern tarihine de ışık tutan eserleri sergileyecek veya teslim edecek uygun bir müze bulamadığı için evinde sergilemeye karar verdiğini söyledi.

Başta bölge halkı olmak üzere Lübnan ve diğer ülkelerden gelen ziyaretçilere kapılarını açtıklarını belirten Vehbi, kişisel girişimlerle başlattığı bu hobinin herkes tarafından takdirle karşılandığını ve büyük bir ilgi gördüğünü kaydetti.

"Yeniden düzenleyip bir çocuk gibi bakıyorum"

Evinin bölgede zamanla "Um Hişam'ın Müzesi" olarak bölgede ün salmaya başladığını aktaran Vehbi, Lübnan tarihi ve mirasına ışık tutan eserlerin herkeste merak uyandırdığını, herhangi bir ücret talep etmeden ziyaretçileri evinde ağırlayıp, tüm eserler hakkında bilgi verdiğini anlattı.

Eskisine sahip çıkamayanın yeni bir şeye de sahip olamayacağını dile getiren Vehbi, "Her sabah onlara bakıyorum. Yeniden düzenleyip bir çocuk gibi bakıyorum. Binden fazla eser topladım. Birçoğu çevremden hediye geldi. Bazılarını ise antik mağazalar ve koleksiyonculardan satın aldım." diye konuştu.

Kendisini en çok mutlu eden ziyaretçilerin üniversite öğrencileri olduğunu söyleyen Vehbi, "Lübnan'ın kültürel mirası hakkında araştırma yapmak ve bilgi toplamak isteyen öğrenciler evimi ziyaret ediyor. O zaman topluma faydalı bir iş yapmanın mutluluğunu yaşıyorum." şeklinde konuştu.

Yaklaşık yarım asırlık bir emeğin sonucu meydana gelen bin eserlik koleksiyonun topluma daha iyi hizmet vermesi ve herkesin rahat bir şekilde faydalanabilmesi için hükümetten yardım talebinde bulunan Zeynep Vehbi, "Evimin ulusal bir müzeye çevrilmesini istiyorum." dedi.