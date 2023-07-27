HABER: FUNDA AKOSMAN

Ankaralıların büyük katılım gösterdiği program, Çalıkuşları Derneği, Başkanı Av. Tülay Bekar, EMŞAV, Başkent Üniversitesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleşti. "Lozan Vatan'dır" konseri için Göksel, özel bir repertuvar hazırladı.

Kırmızı renkli bir elbise ile sahneye çıkan Göksel, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

“Bu anlamlı günde sesiyle bize unutulmaz bir akşam yaşatan sevgili Sanatçımız GÖKSEL'e yürekten sevgilerimi sunuyor ve teşekkür ediyorum” diyen Av. Tülay Bekar yaptığı konuşmada, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur YAVAŞ’a, Başkent Üniversitesi kurucusu Prof.Dr.Mehmet HABERAL ve ekibine, ATO Başkanı Sn.Gürsel BARAN ve ekibine, EMŞAV ve TMP’ye de destekleri için teşekkür etti.

Av. Tülay Bekar, “YEDİ DÜVELİ DİZE GETİREREK KURTULUŞU GERÇEKLEŞTİREN, BARIŞ ANTLAŞMASI ile de bunu sonsuzluğa odaklayan ATATÜRK ve silah arkadaşlarının ruhları şad, mekanları cennet olsun” sözleriyle konuşmasını bitirdi.

Güne Anıtkabir’de Ata’mızı ziyaret ederek başlayan, Göksel konseri ile Lozan Barış Antlaşması'nın 100. yıl dönümünün anılmasına öncülük eden, Lozan kitapçığının basılması ve dağıtılmasını da organize eden sevgili Tülay, binlere karşı anlatırken “LOZAN VATAN’dır” diye haykırdı.

Rahatsızlığım nedeniyle katılamadım ama kalbim yanlarındaydı. Atatürk’ün izinde!