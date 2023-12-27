Haber: Hasret Dilek Delier

Manisa Can Dost Doğaseverler Grubu 24 Aralık Pazar günü İzmir-Seferihisar-Ulamış Köyü ve Barajını yürüdü.

Can Dost Doğaseverler doğa ile iç içe geçen 5 km yürüyüş sonrasın da Lösev Çiftliğinde, lösemililer yararına destek amaçlı farkındalık yaratmak için mandalina hasatına ve toplanan ürünlerin paketlenmesine yardım etti.

Anlamlı bir güne katılan Can Dost Doğaseverler duygulu anlar yaşadı. Başkan Yaman Üzeyir ve tüm grup üyeleri, Lösev Çiftlliği çalışanlarına sıcak karşılamalarından dolayı teşekkür etti.

Lösemili Çocuklar Vakfı: Lösev çatısı altında din, dil, ırk, siyasi düşünce, etnik köken vb, eylemlerden daima uzak durabilecek gönüllüleri desteğe bekliyor.