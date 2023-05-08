İSTANBUL AA- Londra Tasarım Bienali 2023'ün Türkiye Pavyonu'nda, sanatçı ve mimar Melek Zeynep Bulut tarafından tasarlanan "Açık Yapıt" projesi sergilenecek.

Bu yıl 1-25 Haziran tarihlerinde Londra'daki Somerset House'da gerçekleştirilecek etkinliğin teması "Küresel oyun: İş birliklerini Yeniden Eşleme" olarak açıklandı.

Her edisyonda yüzbinlerce ziyaretçiyi ağırlayan bienalde Türkiye Pavyonu avluda yer alacak.

Dünyanın çeşitli ülkelerinden 40'tan fazla sanatçının, küresel zorluklarla yüzleşen ve izleyicilere ilham veren dünya lideri tasarımlarını sergileyeceği fuarda Türkiye'yi Bulut'un "Açık Yapıt" çalışması temsil edecek.

Akustik ve mimari danışmanlığını Celaleddin Çelik'in üstlendiği projede inşaat mühendisi Mehmet Selim Ökten ile Erdem Kazım Demirkıran, Emrah Bural ve Asude Nur Sancaktutan yer alıyor.

Sanatçı Bulut, Londra'da sergilenecek eserlerini şöyle açıklıyor:

"Açık Yapıt, performatif bir mekan, tiyatral bir geçişler sergilemesidir. 'Eşik, dönüşüm' metaforlarının etrafında şekillenir, insanlık tarihi boyunca güç, sınırları belirleme, toplumsal hiyerarşi temsili olan bu kavramların anlamları üzerinde tartışmayı temel alır. Tıpkı bir enstrüman gibi çalışan hareketli ve sesli yüzeylerin oluşturduğu soyut kapılar ve dolaşım planı ziyaretçinin de dahil oluşu ile bir değiş tokuş olur. Yerleştirme, bilinçli olarak anıtsal bir diziliş ve büyüklükle öne çıkarken ziyaretçilerin bu deneysel mekana temas etmesi ile bu dokunulmazlık, seslilik ve esneklikle buluşur. Kapılar bilinçli olarak birbiri ile bağlanıp bir duvar ya da koridor oluşturmaz. Aksine tüm parçalarıyla kendini açmış, açık bir karşılama gibi davranır. Tasarımcı burada tamamen geri çekilmiştir, bir form oluşturmaz, insanlık tarihi boyunca yerleşmiş formlar burada konuşuyor olur, yalnızca ona aracılık eder. Algı ve maddenin tüm duyulara hitap etmesini sağlamak ve orada bir bilinç değişikliği, madde üzerinden bir zihinsel performans yaratmak esaslardan biridir."