Ankara

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Şef Yardımcısı Hasan Niyazi Tura, AA muhabirine, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarındaki Doğuş Çocuk Senfonisi'nin çalışmaları sırasında Londra'daki Cumhuriyet Konseri'ne ilişkin açıklamada bulundu.

Tura, Londra'daki konserde Türkiye ve İngiltere'nin klasik müzik alanında yetiştirdiği bestecilerin eserlerinin bir kolaj halinde sunulacağını belirtti.

Yunus Emre Enstitüsü Londra şubesinin himayesinde gerçekleşecek konser için heyecan duyduğunu ifade eden Tura, "Uzun yıllardır Londra'da yaşayan piyanist Pınar Çelik Warsi'nin solist olarak sahnede olacağı konserde, babam besteci Yalçın Tura'nın piyano konçertosunun dünya prömiyeri yapılacak. Türk ve İngiliz bestecilerin eserlerinden oluşacak eserler sunacağız." dedi.

Tura, besteci Hasan Uçarsu'nun eseri ile kendi bestesini de konserde müzikseverlere dinleteceklerini söyledi.

Londra Oda Orkestrası'nın yöneticilerinin de kendi repertuvarlarından eserleri, Türk bestecilerin eserlerine uyacak şekilde seçtiklerini anlatan Tura, şunları kaydetti:

"Cumhuriyeti'mizin 100. yılını önemli bir dünya kültür merkezinde gerçekleşecek konserle kutlayacağız. Senfonik bir yolculuk yapacağız. Londra Oda Orkestrası ile ilk kez buluşuyoruz. Yarın Amaryliss Fleming Konser Salonu'ndaki konsere Londra'da yaşayan soydaşlarımızı bekliyoruz. Marşlar da konserin sonunda sürpriz olacak."

Ege Senfonisi yakında dinleyicilerle buluşacak

Tura, Cumhuriyet'in 100. yılı konserleri için İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın Almanya ve İsviçre'de de konserler düzenleyeceğini, ülkedeki pek çok orkestranın da 100. yıl konserlerini yıl boyu yapacağını bildirdi.

Duayen keman sanatçısı Cihat Aşkın'ın dünya prömiyerini yaptığı konçertango eserinin ardından, yeni besteler üretmeye devam ettiğini dile getiren Tura, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Kültür Mozaiği" projesi kapsamında "Ege Senfonisi" eserini bestelediğini ve eserin ilk seslendirilişi için İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile çalışmalar yürüttüklerini sözlerine ekledi.