Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga) ve İtalya'daki (Serie A) maçlara hafta sonu devam edildi.

İngiltere'de Liverpool, İspanya'da Barcelona, İtalya'da Inter ve Almanya'da Bayern Münih, puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Fransa'da ise şampiyonluğunu önceki haftalarda ilan eden Paris Saint-Germain (PSG) yoluna namağlup devam etti.

Liverpool, şampiyonluğa bir adım uzaklıkta

Premier Lig'de Leicester City'yi deplasmanda Trent Alexander-Arnold'ın golüyle 1-0 yenen Liverpool, şampiyonluğa bir adım uzaklıkta bulunuyor.

Liverpool, 34. haftada Tottenham'ı yenmesi ya da en yakın rakibi Arsenal'ın Crystal Palace'a mağlup olması halinde bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

Arsenal'ın deplasmanda Ipswich Town'ı 4-0 yendiği haftada, Aston Villa ise evinde Newcastle United'ı 4-1'lik skorla geçti.

Manchester City ise Everton'a konuk olduğu maçı 2-0 kazandı.

Ligin 33. haftasında 79 puanlı Liverpool, Arsenal'ın 13 puan önünde zirvede yer aldı. Bu iki takımı Newcastle United 59 ve Manchester City 58 puanla izledi.

Ayrıca Southampton'ın ardından ligden düşmesi kesinleşen ikinci takım Leicester City oldu.

LaLiga'da Barcelona puan farkını korudu

LaLiga'da lider Barcelona, sahasında Celta Vigo'yu 3-1 geriye düşmesine rağmen uzatma dakikalarında gelen golle 4-3 mağlup etti.

Katalan ekibine galibiyeti getiren golleri, Ferran Torres, Dani Olmo ve Raphinha (2) attı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde havlu atan Real Madrid, evinde Athletic Bilbao'yu uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 yendi. Madrid ekibinde milli futbolcu Arda Güler, 78. dakikada oyuna girdi.

Las Palmas deplasmanında 1-0 kaybeden Atletico Madrid ise zirveden uzaklaştı.

Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ın ilk devrede görev yaptığı maçta Getafe, Espanyol deplasmanından 1-0'lık yenilgiyle döndü.

Barcelona'nın 73 puanla zirvede yer aldığı 32. hafta sonunda Real Madrid 69 ve Atletico Madrid 63 puan topladı.

Serie A'nın zirvesinde puanlar eşitlendi

Serie A lideri Inter, deplasmanda Bologna'ya 1-0 yenilerek 7 hafta sonra mağlup oldu ve zirve yarışında önemli bir avantaj kaybetti.

Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Bologna karşısında 90 dakika görev aldı.

Napoli, Monza deplasmanında 1-0 galip gelerek kritik bir galibiyet elde etti.

Zirve takipçilerinden Atalanta, Milan'a konuk olduğu mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Milli oyuncu Zeki Çelik'in 90 dakika forma giydiği müsabakada Roma, sahasında Hellas Verona'yı 1-0'lık skorla geçti. Claudio Ranieri yönetimindeki Roma'nın ligdeki yenilmezlik serisi 17 maça çıktı.

Serie A'da Inter ve Napoli, 71'er puanla 33. hafta sonunda zirveyi paylaştı. Atalanta 64 puanla iki takımı izledi.

Eşitliğin sezon sonuna kadar devam etmesi halinde Serie A şampiyonu, iki takım arasında oynanacak play-off maçıyla belirlenecek.

Bayern Münih şampiyonluğa yakın

Bundesliga'da lider Bayern Münih, Heidenheim deplasmanında Harry Kane, Konrad Laimer, Kingsley Coman ve Joshua Kimmich'in golleriyle 4-0 galip geldi.

Bayer Leverkusen ise deplasmanda St. Pauli ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk ümitlerini azalttı.

Borussia Dortmund, milli futbolcu Salih Özcan'ın 73. dakikada oyuna girdiği maçta ağırladığı Borussia Mönchengladbach'ı 3-2 yendi.

Ligin 30. haftasında 72 puanlı Bayern Münih, Bayer Leverkusen ile arasındaki farkı 8'e çıkardı.

Bayern Münih, sıradaki iki maçını kazanması halinde rakibinin aldığı sonuçlara bakılmaksızın şampiyonluğa ulaşacak. Bavyera ekibi, 31. haftada galip gelmesi ve Bayer Leverkusen'in puan kaybetmesi durumunda ise bitime 3. hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

PSG namağlup

Ligue 1'de şampiyonluğunu önceki haftalarda ilan eden namağlup PSG, sahasında Le Havre'ı Desire Doue ve Gonçalo Ramos'un golleriyle 2-1 yendi.

Olimpik Marsilya'nın evinde Montpellier'yi 5-1 mağlup ettiği haftada, Monaco ise Strasbourg ile 0-0 berabere kaldı.

Ligde 30. hafta sonunda bir maçı eksik şampiyon PSG, 77 puanla zirvede yer aldı. Marsilya 55 ve Monaco 54 puanla PSG'nin ardından sıralandı.