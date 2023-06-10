Okulda mart ayında kısıtlı imkanlarla elle üretilen çikolata, Milli Eğitim Bakanlığının destekleriyle kazandırılan atölyede profesyonelce imal ediliyor.

Lisede 5 öğretmen ve 10 öğrenciyle üretim yapılan atölyede, kalıp, tablet, özel sipariş, yaş pasta, hediyelik, nişan, düğün gibi özel günler için de çikolata üretiliyor.

Atölyede Belçika çikolatasının ham maddesini kullanan öğrenciler, ürettikleri çikolataları sosyal medya üzerinden satışa sunuyor ve döner sermayeden aylık 2 bin 500 lira ila 3 bin 500 lira arasında gelir elde ediyor.

Okul müdürü Zabit Yılmaz, öğretmen ve öğrencilerle üretime devam ettiklerini söyledi.

"Mart ayından bu yana 2 ton çikolata ürettik ve yaklaşık 500 bin lira civarında gelirimiz oldu." diyen Yılmaz, öğrencilerin kendilerini yetiştirip bu sektörde aranan eleman olma yolunda okulda eğitimden geçtiğini ve aile bütçelerine katkı sağlayacak kazanç elde ettiklerini dile getirdi.

"Günlük 1 ton üretim yapabiliriz"

Gıda Teknolojisi Alanı Bölüm Şefi Zehra Özge Gümüş de sipariş üzerine toptan ve perakende üretim yaptıklarını belirtti.

Öğrencilerin zevkle çalıştıklarını anlatan Gümüş, şöyle devam etti:

"Günlük kapasitemiz 500 ila 1000 kilogram arasında değişiyor. Bu tamamen bize verilen siparişle alakalı bir durum. Ürün çeşitliliğimiz çok fazla, çikolata çok kapsamlı bir ürün. Günlük 1 ton üretim yapabiliriz. Sargılı ürünlere geçtiğimiz zaman daha çok emek istediği için daha fazla sürede daha az kapasiteyle çalışmamız gerekiyor. Çok özel ürünler ve el emeğiyle yapılıyor. Ürünlerimiz çok kaliteli, ham maddemiz Belçika çikolatasıdır. Kaliteden ödün vermiyoruz."

Öğrencilerden Şeyma Nur Ulu ise çikolata üretmenin bir ayrıcalık olduğunu belirtti.

Okulda arkadaşlarıyla bir şeyler üretmenin güzel olduğuna değinen Ulu, şunları kaydetti:

"Çikolata hem mutluluk verici hem de içinde sürekli bulunduğumuz için mutlu hissettiriyor. En tatlı mesaimiz. Makineler olmadan önce sıkıcıydı. Şimdi makinelerimiz olduğu için verimli oluyor. Öğretmen ve arkadaşlarımla birlikte bir şey üretmek bizde güzel hisler uyandırıyor. Bir şeyler yapınca daha da ilerletebiliriz hissiyatı oluyor. Burada kendimizi birçok alanda geliştirebiliyoruz. Buradan kazandığımız parayla hem aile ekonomisine katkı sağlıyoruz hem de kendi ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz."

Öğrencilerden Muhammed Karayılan ise hem meslek öğrendiklerini hem de aile ekonomisine katkı sunduklarını ifade etti.

AA