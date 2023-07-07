DİYARBAKIR AA- Ergani ilçesinde Selahattin Eyyubi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine tahsis edilen 750 dönüm arazinin 706 dönümüne, öğrencilerin geçen yıl eylül-ekim aylarında ektiği buğdayın hasadına başlandı.

Biçerdöverlerin çalıştığı arazide öğrenciler de buğdayın toplanmasına yardımcı oldu. Elde edilecek gelirle okullar tadilattan geçirilerek tahta, sıra, masa, sandalye, dolap gibi eksikleri tamamlanacak.

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü desteği ve Ergani Belediyesinin katkılarıyla geçen yıl Selahattin Eyyubi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine 750 dönüm arazi tahsis ettiklerini söyledi.

Ağustos ayında etrafına tel çektikleri araziyi eylül ve ekim dönemlerinde tarım bölümü öğrencileri ve öğretmenlerinin traktörlerle sürdüğünü daha sonra da ekim işlemi yaptığını belirten Karaaslan, bu işlemle arazide üretime başladıklarını ifade etti.

Ergani Belediyesi olarak da bu çalışmaya destek verdiklerini dile getiren Karaaslan, "Belediye olarak şu ana kadar 6-7 milyon lira para harcadık. İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle protokol hazırladık. Buradan kazanılan gelirin okullara kullanılması şartıyla ilk protokole başladık. Ekimlerimizi yaptık. Yaklaşık 400-500 ton ürün elde etmeyi düşünüyoruz." dedi.

Karaaslan, öğrenciler için üretim sahasını daha fazla geliştireceklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Tarım lisesi sadece buğday ekmekle olmuyor. DSİ ile konuştuk. Burada sondajlar açıp, sulu tarım da yapmayı düşünüyoruz. Belli bölümünde hayvancılıkla ilgili ahır, kümes hayvancılığı kurmayı düşünüyoruz. Kalkınma Ajansı ve GAP'la projelerimizi yaptık. Oradan gelen desteklerle burası tarım lisesinin üretim gerçekleştirdiği bölge olacak. Buğdaydan kazanılan gelir de köy okullarımız ve Ergani'nin içindeki okulların eksik olan sıra, masa, sandalyeleri için harcanacak."

Okulun müdürü Ferit Kaderci de tarım bölümünde 60 öğrencinin eğitim gördüğünü belirterek, "Öğrencilerimizle öğretmenlerimiz de gece gündüz çalıştılar. Sabah akşam demeden tarlayı ektik. Bugün çok mutluyuz. Emek verdiğimiz bu ürünün karşılığını görüyoruz." diye konuştu.

"Bir yılık emeğimizin sonuna geldik"

Okulun öğrencilerinden İsmail Karagöz (16) de elde edilecek gelirle okulların ihtiyaçlarının karşılanacak olmasından mutluluk duyduklarını vurgulayarak, "Bugün bir yılık emeğimizin sonuna geldik. Okulumuz ilk defa böyle bir faaliyet içinde yer alıyor bundan dolayı çok mutluyuz." dedi.

Polat Demirtaş da 706 dönüme ektikleri buğdayın hasadının yapılmasının çok güzel bir duygu olduğunu söyledi.