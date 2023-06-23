Bu işlemde, cerrah yağ hücrelerini emerek veya titreterek çıkarır, böylece istenmeyen yağ dokusu azaltılır ve daha şekilli bir vücut görünümü elde edilir. Liposuction, genellikle karın, bel, kalça, uyluk, üst kol ve boyun gibi bölgelerde uygulanır.

Liposuction Hangi Durumlarda Yapılır?

Liposuction genellikle aşağıdaki durumlarda tercih edilir:

İdeal Vücut Şekli: İdeal vücut şeklini elde etmek veya vücudun belirli bölgelerindeki yağ birikimlerini azaltmak isteyen kişiler liposuctionu düşünebilir.

İdeal Kiloya Yakın Olma: Liposuction, kilo verme yöntemi olarak değil, daha çok ideal kiloya yakın olan ancak belli bölgelerdeki yağ birikimlerinden rahatsız olan kişilere uygulanır.

Estetik Nedenler: Vücut şeklinde asimetri veya orantısızlık yaşayan kişiler liposuctionu düşünebilir. Örneğin, belirgin bir karın veya uyluk bölgesindeki yağ birikimi nedeniyle vücut orantısı bozulmuş olabilir.

Liposuction Yöntemleri Nelerdir?

Liposuction işlemi için farklı yöntemler bulunmaktadır. İşte yaygın olarak kullanılan liposuction yöntemlerinden bazıları:

Geleneksel Liposuction: Geleneksel liposuction cerrahın yağ hücrelerini bir emme cihazı (kanüla) yardımıyla çekerek çıkardığı bir yöntemdir.

Ultrasonik Liposuction: Bu yöntemde, ultrasonik enerji kullanılarak yağ dokusu yumuşatılır ve daha kolay emilmesi sağlanır.

Lazer Yardımlı Liposuction: Lazer yardımlı liposuctionda, cerrahın lazer enerjisi kullanarak yağ hücrelerini eritmeye ve emmeye yardımcı olduğu bir teknik kullanılır.

Liposuction Öncesi Hazırlık Detayları Nelerdir?

Liposuction öncesinde aşağıdaki hazırlık detaylarına dikkat etmek önemlidir:

Cerrahınızla Görüşme: Liposuction işlemi için bir plastik cerrahla görüşmeniz ve ameliyat süreci hakkında bilgi almanız önemlidir. Cerrahınıza beklentilerinizi ve sağlık geçmişinizi detaylı bir şekilde anlatmalısınız.

Sağlık Değerlendirmesi: Cerrahınız, genel sağlık durumunuzu değerlendirmek için bazı testler isteyebilir. Bu testler, ameliyatın güvenli bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla yapılır.

Sigara ve Alkol: Ameliyattan önce sigara içmek ve alkol tüketmek iyileşme sürecini etkileyebilir. Sigara içme alışkanlığınızı bırakmanız veya ameliyat sonrasına kadar en azından azaltmanız önerilir.

İlaç ve Takviyeler: Ameliyat öncesi kullandığınız tüm ilaçları, takviyeleri ve bitkisel ürünleri cerrahınıza bildirmelisiniz. Bazı ilaçlar veya takviyeler kanama riskini artırabilir, bu nedenle cerrahınızın talimatlarına uymanız önemlidir.

Liposuction Sonra Nelere Dikkat Edilmeli?

Liposuction sonrasında aşağıdaki faktörlere dikkat etmek önemlidir:

Bandaj ve Sargılar: Cerrahınız tarafından uygulanan bandaj ve sargıları düzenli olarak değiştirmeniz ve bakımını yapmanız gerekmektedir. Bu, enfeksiyon riskini azaltmaya yardımcı olur.

İlaç Kullanımı: Cerrahınızın reçete ettiği ağrı kesicileri ve antibiyotikleri düzenli olarak kullanmanız önemlidir. Ayrıca, şişlikleri ve morlukları azaltmak için önerilen ilaçları da kullanabilirsiniz.

Destek Giysileri: Cerrahınız tarafından önerilen destek giysilerini düzenli olarak kullanmanız önemlidir. Bu giysiler, iyileşme sürecini destekler ve şişlikleri azaltır.

Fiziksel Aktiviteler: Liposuction sonrasında ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmanız önemlidir. Cerrahınızın belirttiği süreye kadar istirahat etmeli ve belirtilen talimatlara uygun olarak yavaş yavaş normal aktivitelerinize dönmelisiniz.

Liposuction Kimler Olmalı?

Liposuction işlemi genellikle vücut şekillendirmesi için ideal kiloya yakın olan ancak belirli bölgelerdeki yağ birikimlerinden rahatsız olan kişiler için uygundur. Ancak, herkes için uygun olmayabilir. Liposuction için uygun adaylar, genel sağlık durumu iyi olan, istikrarlı bir kiloya sahip olan ve ameliyatın beklentilerine uygun sonuçlar sağlayacağına inanan kişilerdir.

Liposuction Fiyatları

Liposuctionun fiyatı birçok faktöre bağlı olarak değişebilir. Fiyatlar, cerrahın deneyimi, klinik veya hastane seçimi, liposuction fiyatları ameliyatın kapsamı ve coğrafi konuma göre farklılık gösterebilir. Liposuctionun maliyeti hakkında net bilgi almak için bir plastik cerrahla görüşmeniz önerilir. Ayrıca, sigorta kapsamında olup olmadığınızı da kontrol etmeniz önemlidir.

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