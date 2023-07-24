ANKARA- Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi meb.gov.tr üzerinden yapılan açıklama sonrası öğrenciler e-okul öğrenci girişi ekranından 2023 LGS tercih sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir sorularına yanıt buldu. Yerleştirme sonucu sonrası nakil ve boş kontenjan gündemde. İşte, MEB ile LGS tercih sonuçlarına ulaşılıyor.

Bakanlık, ortaokul 8'inci sınıf öğrencilerinin katıldığı LGS kapsamında gerçekleşen tercihlerde sonucu an itibarıyla paylaştı. 3-19 Temmuz tarihleri arasında adaylar tercihlerini gerçekleştirmişti.

Sonuçlar https://www.meb.gov.tr/ ekranı üzerinden erişime açıldı.

Açık kontenjanlara nakil işlemleri iki dönem halinde yapılacak

Sınavla ve yerel yerleştirme kapsamında açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye esas nakil işlemleri iki dönem halinde yapılacak.

Yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler de nakil talebinde bulunabilecek.

Her iki dönemde de merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

İlk yerleştirmede yerel yerleştirme tercihine kayıt hakkı kazanan öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek suretiyle en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek.

Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

Yerleştirme takvimi

Yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler bugünden itibaren 28 Temmuz'a kadar yapılacak ve sonuçlar 31 Temmuz'da açıklanacak.

İkinci nakil tercih başvuruları ise 31 Temmuz-4 Ağustos'ta alınacak, sonuçlar 7 Ağustos'ta ilan edilecek.

Boş kalan kontenjanlar ve hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 8-16 Ağustos'ta alınacak.

Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 22-25 Ağustos'ta alacak. 31 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.

HABER: MERVE ELÇİ