HABER: DİNÇER KARACALAR

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 1 milyonu aşkın öğrencinin katıldığı LGS sınavı sonuçları açıklandı. Sınavda 562 öğrenci tüm sorulara cevap vererek birinci oldu.

LGS’ye giren Limit Eğitim Kurumları öğrencileri Gülşen Baz, Meryem Büşra Demirkıran, İrem Balta, Yağız Adem Mildan ve Fethiye şubesinden Ecrin Koyuncu, tüm soruları doğru cevaplayarak birinci oldu. Birinci olan öğrencilere Limit Eğitim Kurumları Koordinatörü Nihan Hayar tarafından plaket, madalya ve tablet hediye edildi.

LGS brincilerinden Ecrin Koyuncu “Fethiye’den geldim. LGS’de 500 tam puan yaptım. O yüzden çok heyecanlıyım ama heyecandan çok stres var çünkü okul seçimim beni çok böyle strese sokuyor. Garip duygular içerisindeyim. Çok yoğun çalışmadığımı düşünüyorum. Yani sene başında özellikle çoğu gün soru bile çözmüyordum. Dersleri dinliyordum sadece. Sonrasında dönem sonuna doğru bayağı sıkı çalışmaya başladım. Öyle devam ettim. Daha çok soru ağırlıklı çalışıyordum. Konu hiç çalışmadım sanırım. Yanlışlarına bakıyordum. Tekrar çözüyordum. Tekrar çözüyordum. O şekilde. Her hafta denemelerine katılıyordum. Bunun bana çok faydası oluyordu. Çünkü çok farklı görüyordum. Bu açıdan çok işime yaradığını düşünüyorum. Sonra Fethiye'deki sıralamamı görüyordum. Bazen çok düşüyordum, çok üzülüyordum. Bazen yükseliyordum, seviniyordum. İstanbul Erkek ve Koç lisesi arasındayım. İkisi de benim kariyer planıma uyduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Sınava giren ikizlerden biri tüm soruları cevapladı, diğeri tek yanlış yaptı

LGS sınavına İstanbul'da giren çift yumurta ikizleri Yağız Adem Mildan ve Yusuf Mildan da büyük başarıya imza attı. Kardeşlerden Yağız tüm sorulara cevap vererek 500 tam puan alırken, Yusuf ise tek bir yanlış yaptı.

Sınava hazırlık süreçlerini anlatan Yağız ve Yusuf, "Çok fazla denemeye girdik. Örnek soruları, çıkmış soruları çözdük. Kardeşimle birlikte çalıştık. Bir denemeye katılınca eve gelip sorulara birlikte bakıyorduk. Farklı yaptığımız soruları birbirimize anlatıyorduk. Denemeleri analiz ediyorduk" ifadelerini kullandı.

Limit Eğitim Kurumları Koordinatörü Nihan Hayar ise “Bugün Türkiye birincisi öğrencilerimize 500 tam puan yapan öğrencilerimizle okulumuzda buluştuk. Bugün itibariyle tercih döneminde başlıyor. 3 Temmuz 19 Temmuz tarihleri arasında öğrencilerimiz tercihlerini yapabilecekler. 24 Temmuz'da da LGS tercihlerinin sonuçları açıklanacak. İnşallah güzel bir tercih dönemi geçer diye bekliyorum. 500 tam puan yapan öğrencilerimize bu süreçte yayın desteğimizle rehberlik desteğimizle, teknolojik altyapımızla bir yıl boyunca bütüncül bir destekte bulunduk. Bundan sonra da öğrenci tercih sürecinde kayıt döneminde yanlarında olacağız” dedi.