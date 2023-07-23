Haber: Damla Oya Erman

Lionel Messi, yeni takımı Inter Miami için sahaya ilk adımını attığında, bu basketbol ve tenis ikonları da, Kim Kardashian, Inter Miami'nin sahibi David Beckham ve eşi Victoria Beckham'ın yanı sıra Fort Lauderdale, Florida'daki tıklım tıklım DRV PNK Stadyumu'nda muhteşem ana tanıklık etmek için tribündeydi.

David Beckham, Victoria Beckham ve Harper Beckham, Lionel Messi'nin Inter Miami CF formasıyla oynadığı ilk maçında DRV PNK Stadyumu'nda Cruz Azul'a karşı düzenlenen bir Ligler Kupası maçında görülüyor.

"Victoria ve David ile burada olmaktan mutluyum, çok eğlenceli bir maç olacak" diye açıklamalarda bulunan Kardashian, maç başlamadan önce Apple TV yayıncısına konuştu.

"Oğlum Saint, futbola takıntılı biri. Onun en sevdiği oyuncunun kim olduğu sorulduğunda, cevap şaşırtıcı değildi. "Tabii ki Messi. Messi'yi görmek için çok heyecanlı" şeklinde yanıtladı Kardashian.

Maçtan önce, James de Messi'yle sarılırken görüldü, iki oyuncunun da kendi sporlarında en iyiler olarak kabul edildiği bir kavga yaşandı.

"Hoş geldin kardeşim!!! Her zaman BÜYÜKLÜĞÜ hazırlanırken görmek iyidir!!!” diye Instagram hesabında Messi'yi kucakladığı bir fotoğraf paylaşan James, altına "Geliyorum Amerika" etiketini ekledi.

Messi, 54. dakikada oyuna girdi ve eski FC Barcelona yıldızı Sergio Busquets ile birlikte sahaya çıktı. Maç 1-1'ken, adeta bir film senaryosundan çıkmış gibi, Messi 94. dakikada serbest vuruştan topu kalecinin üzerinden harika bir şekilde kıvrılarak ağlara gönderdi ve unutulmaz bir başlangıç yaptı.

Eski tenisçi Serena Williams, maç sırasında Kim Kardashian ile birlikte tribündeydi.

Beckham, galibiyetin ardından gözyaşlarına hakim olamadı gibi görünüyordu, Williams ise 36 yaşındaki futbolcunun serbest vuruşunu ağlarla buluştuğunda coşkuyla alkışlandığı, videoya çekildi.

Maç sonrası Apple TV yayınında konuşan Inter Miami'nin sahibi David Beckham, "Serbest vuruş verildiği anda, 'bu maçın böyle kazanılması gerekiyor' dedim, özellikle sahada Leo ve Sergio (Busquets) gibi oyuncularınız varken" dedi.

"Bu bizim için, ailemiz için, stadyumdaki herkes için, sizler için böyle özel bir gece. Bu ülke için, bu lig için, bizim için çok gurur verici bir an."

Sosyal medyada paylaşılan serbest vuruş görüntüleri, Amerikan spor yıldızları arasında, LeBron James öncülüğünde olumlu eleştirilere yol açtı.

"İNANILMAZ!!!!" diye tweet atan James, bir keçi emojisi ekledi ve Kansas City Chiefs quarterback'u ve iki kez Süper Bowl şampiyonu olan Patrick Mahomes'un da kullandığı emojiyi kullanarak "Vahşi adam!" şeklinde tweet attı.