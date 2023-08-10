Ankara

LaLiga'da yarın Almeria-Rayo Vallecano ve Sevilla-Valencia maçları yapılacak.

İlk haftanın öne çıkan maçlarında ise sakatlığı bulunan milli oyuncu Arda Güler'in yeni takımı ve zirvenin favori adaylarından Real Madrid, deplasmanda Athletic Bilbao ile 12 Ağustos Cumartesi günü karşılaşacak. Son şampiyon Barcelona ise milli futbolcu Enes Ünal'ın formasını giydiği Getafe'ye 13 Ağustos Pazar günü konuk olacak.

İki ezeli rakip Barcelona ile Real Madrid arasında klasikleşen "El Clasico" maçlarının ilki 29 Ekim'de Lluis Companys Olimpiyat, ikincisi 21 Nisan 2024'te Santiago Bernabeu statlarında oynanacak.

Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid takviye yaptı

Bu sezon kadrosunu Arda Güler'in yanı sıra Jude Bellingham, Fran Garcia ve Joselu'yla güçlendiren Real Madrid'de Fransız yıldız Karim Benzema'nın ayrılığının ardından santrfor bölgesine benzer kalitede bir transferin henüz gerçekleşmemesi, kadrodaki en önemli eksik olarak öne çıkıyor.

Son şampiyon Barcelona'nın, yaz döneminde en göze çarpan transferi ise Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan oldu. Katalan temsilcisi, İspanyol oyuncular Oriol Romeu ile Inigo Martinez'i de renklerine bağladı.

Ligde zirvenin diğer favorisi Atletico Madrid'in öne çıkan transferleri arasında ise milli oyuncu Çağlar Söyüncü ile Chelsea ile sözleşmesi tamamlanan Cesar Azpilicueta yer aldı. İspanya temsilcisi, kiralık olarak kadrosunda bulunan Fransız yıldız Antoine Griezmann'ın bonservisini de Barcelona'dan aldı.

İlk hafta programı

Yarın:

20.30 Almeria-Rayo Vallecano

23.00 Sevilla-Valencia

12 Ağustos Cumartesi:

18.00 Real Sociedad-Girona

20.30 Las Palmas-Mallorca

22.30 Athletic Bilbao-Real Madrid

13 Ağustos Pazar:

18.00 Celta Vigo-Osasuna

20.30 Villarreal-Real Betis

22.30 Getafe-Barcelona

14 Ağustos Pazartesi:

20.30 Cadiz-Alaves

22.30 Atletico Madrid-Granada

AA