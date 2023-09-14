Madrid

Barcelona'nın ekonomik durumunu düzeltmek için çaba gösterdiğini kaydeden LaLiga Başkanı Javier Tebas, Katalan kulübünün Atletico Madrid'den kiraladığı Portekizli futbolcu Joao Felix'e 400 bin avro ödediğinin "gerçek olmadığını" savundu.

Basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tebas, "Biri kulüplerin oyunculara ödediği miktar, diğeri de bizim koyduğumuz limit. Barcelona'nın Joao için 400 bin avro maaş ödediği doğru değil. Biz bu sözleşmeyi olması gerektiğinden daha fazla inceledik. Barcelona, ona tahminimizden daha düşük bir maaş ödüyor. Maaş limitinde hesaplanması gerekenlerle ilgili bizim söylediklerimiz onların söylediklerinden çok daha fazlası." ifadelerini kullandı.

AA