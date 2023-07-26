Sakarya

Valilikten yapılan açıklamada, Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünün bildirimine göre, "Kuzey Marmara (3. Boğaz Köprüsü dahil) Otoyolu Projesi, Kurtköy-Akyazı (bağlantı yolları dahil) Kesimi" işi kapsamında yol bakım ve onarım çalışması başlatılacağı belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu çalışma sırasında 26 Temmuz tarihinden itibaren Kuzey Marmara Otoyolu 212+200 - 210+680 kilometreleri arası kuzey taşıma yolu (Ankara-İstanbul istikameti) güney taşıma yoluna (İstanbul-Ankara istikameti) aktarılarak trafik akışı, güney taşıma yolundan iki yönlü olarak sağlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

AA