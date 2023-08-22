Haber: Mert Osman Erman

Air Koryo'nun JS151 uçuşu Salı sabahı Pyongyang'dan havalanarak yerel saatle 09:16'da (GMT 01:16) Pekin Başkent Havalimanı'na iniş yaptı, gerçek zamanlı uçuş takip hizmeti Flightradar24'ün verilerine göre.

JS151'in içinde kimlerin olduğu veya kaç yolcu taşıdığı belirsizdir.

Seyahat acentesi Koryo Tours, Pyongyang-Pekin rotasının Kuzey Korelilerin evlerine dönmesi için bir yol olarak yeniden açıldığını belirtti.

Flightradar24'e göre, JS151 uçuşu, en fazla 210 yolcu taşıyabilen Tupolev Tu-204 uçağıyla yapıldı.

Çinli dışişleri bakanlığı, Air Koryo'nun Pekin'e uçuşlarının yeniden başlatılmasını onayladığını ve Covid sınır kapanmaları nedeniyle üç buçuk yıl aradan sonra gerçekleştirildiğini pazartesi günü açıkladı.

Pyongyang, son zamanlarda sınırlı sayıda uluslararası yolcu seyahatini yeniden başlattı.

Geçen hafta, bir grup Kuzey Koreli sporcu, komşu Kazakistan'daki Taekwondo dünya şampiyonasına gitmek üzere Çin sınırını geçti.

Rus ve Çin heyetleri, Temmuz ayında Kore Savaşı ateşkesinin 70. yıl dönümünü kutlamak için Kuzey Kore başkentine geldi; bu, 2020'den bu yana ülkeye davet edilen ilk bilinen yabancı gruplardı.