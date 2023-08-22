Haber: Mert Osman Erman

Bakanlık, Salı günü erken saatlerde Moskova havaalanlarına gidiş-geliş uçuşların geçici olarak durdurulduğunu belirtti.

Moskova üzerindeki hava sahası, son günlerde insansız hava aracı saldırılarının daha sık görülmeye başlaması nedeniyle birkaç kez kapatıldı.

Savunma bakanlığı ayrıca, Rusya'nın Karadeniz'de yer alan gaz üretim tesislerine yakın sularda seyreden Ukraynalı bir keşif botunun Rus savaş uçağı tarafından yok edildiğini açıkladı.

Salı günü erken saatlerde Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Rus hava savunmasının başkentin batısında Krasnogorsk ve Shastsy bölgelerinde iki insansız hava aracını vurduğunu söyledi.

Saldırılarda yaralanma rapor edilmedi ve Ukrayna henüz bir açıklama yapmadı.

Ukrayna belirli drone saldırılarının sorumluluğunu üstlenmemiş olsa da, Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelensky daha önce Rusya topraklarına saldırıların "kaçınılmaz, doğal ve kesinlikle adil bir süreç" olduğunu söylemişti.

Cumartesi günü, bir Ukrayna drone saldırısı sonucunda bir anahtar Rus uzun menzilli bombardıman uçağının imha edildiği iddia edildi.

Sosyal medyada paylaşılan ve BBC Verify tarafından incelenen görüntüler, St Petersburg'un güneyinde yer alan Soltsy-2 hava üssünde yanmış bir Tupolev Tu-22'yi gösteriyor.

Moskova, bir drone'un küçük silahlarla vurulduğunu ancak bir uçağa "zarar verdiğini" söyledi.

Yok edilen Rus Tu-22 bombardıman uçağı, saniyede iki kat hız yapabilir ve Rusya tarafından Ukrayna'daki şehirleri hedef almak için yaygın olarak kullanılmıştır. Moskova Savunma Bakanlığı, "kara tipi İHA tarafından" bir saldırının Cumartesi günü Moskova saatiyle 10:00'da (BST 08:00) gerçekleştiğini belirtti.

Konumu "Novgorod bölgesindeki askeri bir havaalanı" olarak belirtildi ve burası Soltsy-2'nin bulunduğu yerdir.

"Birliklerin gözlem noktası tarafından İHA tespit edildi ve küçük silah ateşiyle vuruldu," dedi bakanlık.

"Bir uçak hasar gördü; terör eyleminin sonucunda ölü ya da yaralanan olmadı."Açıklama aynı zamanda havaalanı otoparkında çıkan bir yangının hızla söndürüldüğünü söyledi.

Ancak Telegram adlı sosyal medya platformunda paylaşılan görüntüler, Tu-22'nin karakteristik burun konisiyle bir uçağın büyük bir yangınla kaplandığını gösteriyor. BBC Verify, görüntüleri inceledi ve bunların güvenilir olduğuna inanıyor.

Son aylarda düz kanatlı onlarca insansız hava aracı Rusya'nın başkentini hedef almıştır.

Moskova, saldırıları Kyiv'e bağlamıştır. Ukrayna, Rusya toprakları içinde meydana gelen olaylar veya saldırılarda nadiren sorumluluk üstlenir.