Yapımını No23 Prodüksiyon’un yapımcılığını Hakan ve Tuğba Bilgin’in üstlendiği yönetmen koltuğunda ise Hakan Karadağ’ın oturduğu Kutsal Yolculuk: Hicret belgeselinin çekimleri başlıyor.



Peygamber Efendimiz‘in (S.A.V.) Sevr Mağarası’ndan başlayıp 8 günde tamamladığı 480 Km’lik Hicret yolculuğunu konu alan belgeselde, Peygamber Efendimiz ‘in (S.A.V.) konakladığı, yemek yediği ve dinlendiği yerleri gerçekliği ile yaşayacağız.



Yazdığı eserler birçok dile çevrilen Fatih Karaboğa, belgesel için uzun ve titiz bir çalışma yapıldığının altını çizerek “Peygamber Efendimiz ‘in (S.A.V.) Mekke-i Mükerreme’den Medine-i Münevvere’ye zor şartlarda gerçekleştirdiği yolculuğu hep birlikte yeniden yapacağız. 7 farklı yerde mola verecek ve kampımızı Fahr-i Kâinat Efendimizin gecelediği yerlerde kuracağız. 8 günlük bu yol 8 parça halinde Peygamber Efendimiz ‘in sevenlerine sunulacaktır. İki Cihan Serveri (S.A.V.) Efendimiz’in hicrette katettiği günlük mesafe ve mekanları aynı şekilde bu belgeselde aşama aşama verilecek” dedi.

Konusu:

Sevr Mağarası’ndan başlayıp Kuba’da son bulan 480 km’lik bir yol, Rasulullah Efendimizle beraber 4 kişi olan bir grup tarafından tamamlandı. Yolun yarısı tamamıyla çöllerle kaplı olduğu için açık alandaki tehlikelerle baş ettiler. Geriye kalan bölüm ise derin vadiler, sarp geçitlerle doğaya karşı bir mücadele gerçekleştirdiler. Tüm bu koşulların yanı sıra Ümmü Hub, Zî-selem, Mecâh, Rakûbe gibi yerlerden geçip ilerlemek ise çok güçtü. Kutsal Yolculuk: Hicret belgeselinde “Hicret güzergahı, ibn-i İshak, ibn-i Hibbân, Taberî, ibn-i Kesir, Bilâdî, İdrisî, Ensârî gibi ünlü siyer tarihçilerinin eserlerinden yola çıkarak yer isimleri belli olup müşterek zikredilen 41 yeri ihtiva etmektedir”.

Künye

Yapım: No23 Prodüksiyon

Proje sahibi: Fatih Karaboğa

Yönetmen: Hakan Karadağ

Kameraman: Faruk Güller

Sanat Yönetmeni: Ömer Buğra Mert

Montaj: Cihat Genç