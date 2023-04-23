Dostlarım iyi pazarlar!

Dini bayramın son günü kutlu olsun.

Lakin EGEMENLİĞİ -ULUSAL EGEMENLİĞİMİZİ Nezahat Onbaşı,Şahin Bey ve diğer isimsiz kahramanlar ile hakederek aldığımız gün bugün.

Tabii ki KURTULUŞ SAVAŞININ MİMARI;

RABBİMİN TÜRK MİLLETİNE ARMAĞAN ETTİĞİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ve silah arkadaşlarını minnetle anıyor;saygı ile ruhları önünde eğiliyorum.

Bugün 23 Nisan Hepimizin Bayramı.

Egemenliğimizin,İstiklalimizin nişanesi,

İstikbalimizin olmazsa olmazı,

TBMM’nin açılışının yıldönümü kutlu olsun ;

Kutlansın.

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Bugünden başlayayım yazıma yüreğim yaralı ve karanlık...

Sabah haberlere baktım ; MAKBER şarkısındaki gibi HER YER KARANLIK!

Ülkem seçim arefesinde.Lakin ADİL OLMAYAN BİR SEÇİM’e razı olmuşuz 1919 ruhu aksine.

Seçilmek isteyenlerin arasında ise KRİPTO FETÖCÜLER,ATATÜRK DÜŞMANLARI var.

-Haberler arasında yurtdışı haberlerinden AFGANİSTAN ,TALİBAN’IN KADINLARI LOKANTA’ya sokmama-KADINLARIN sokağa çıkmasını yasaklayan kararlar aldıklarına ilişkin haberler vardı.

ORADA Kİ KADINLAR ADINA ÜZÜLDÜM.

-Kendi adıma ve ülkemdeki kadınlar adına bir düşündüm.

1919 RUHU NEREDE 2023 RUHU NEREDE!

YÜREĞİM KARARDI GEÇMİŞE 23 NİSAN 1920 tarihine gidelim ve ATATÜRK RUHU ile MUTLU OLALIM ve benim de KARARAN YÜREĞİM AYDINLANSIN!

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Tarihe dönecek olursak 11 Nisan 1920 tarihinde, son padişah Vahdettin İngilizlerin baskısıyla, Osmanlı Meclis'ini kapatır.

Mustafa Kemal Atatürk ,Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli olan TBMM'ni 12 gün sonra 23 Nisan 1920'de açar.

23 Nisan 1920 Türkiye Cumhuriyeti için çok önemli bir tarih olduğu;

bugünün çocukları yarının büyükleri olacağı, yeni bir devletin temeli atılacağı için,bugünün bayram olarak kutlanmasını ve

“Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı”olarak çocuklara ithaf edilmesini Büyük ATATÜRK sağlamıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 6. Maddesine göre; " Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir ve Türk Milleti egemenliğini Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır."

Bu düzenleme ile egemenliği Türk Milletine teslim etmiştir ATATÜRK.

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23 Nisan 1920’lere tekrar gidelim;

ATATÜRK’ÜN öngörü ve Türk milleti sevgisinin büyüklüğünü 23 Nisan 1920 akşamı yaşananlar ile görelim...

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“GÜZEL GÜNLERİMİZ OLACAK ELBET!!!...

Meclisin açıldığı günün (23 Nisan 1920) akşamı ,yatsı vaktinden evvel Yunus Nadi, Mahzar Müfit, Ruşen Eşref, Fethi Beylerle Hoca Feyzullah Efendi ve ismini hatırlayamadığım birkaç milletvekili Direksiyon binasında toplanmışlar, Atatürk ile sohbet ediyorlardı.

Bu konuşmalar arasında bir milletvekili:

-“Paşam, bu güzel günün adını henüz koymadık, bir ad koyalım, “dedi.

Bunun üzerine Atatürk, yarı karanlık odada koltuğunda doğrularak:

-“İşgal kuvvetlerini nasıl olsa atacağız. Fakat karşımızda altı yüz senelik bir imparatorluğun dağılmış da olsa bir hükümeti duruyor. Onun karşısında Meclisimiz çocuk sayılır. Onun için bugünün adına “Çocuk Bayramı” diyelim. Büyüsün ve kendi zaferini kendi ilan etsin,”

buyurdular.

Atatürk’ün bu sözleri oturanların alkışları ve tasvipleriyle karşılandı. Böylece 23 Nisan Meclisin açılma günü, Çocuk Bayramı olarak kabul ve ilan edildi.”

(Atatürk’den Anılar...)

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KUTLU OLSUN BAYRAMIMIZ...

Biz Cumhuriyet Çocukları;

İlk Meclis Başkanımızın huzurunda,

ATATÜRK’ÜN sıcaklığında,Anıtkabir ruhu ile

“Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramımızı”

Anıtkabirde çoşku ile kutlayalım;Birlikte olalım.

Ve ATATÜRK SÖZÜ ile bitireyim yazımı:

“EGEMENLİK VERİLMEZ!ALINIR...”

Av.Tülay Bekar