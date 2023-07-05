30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) gıda, tarım, madencilik, eczacılık, plastik kimya gibi sektörlerde kullanılan ekipmanların aralarında olduğu yüzlerce çeşit ürünün imal edildiği fabrikada, kendi bünyesinde açılan akademide çalışanlara başta kaynakçılık olmak üzere çeşitli alanlarda eğitim veriliyor.

İtalyan ortaklı WAM Eurasia Makine Sanayi firmasına ait fabrikanın Genel Müdürü Müfit Kurbanzade, 60 bin metrekarelik alanda kurulu tesiste toz ve granül malzemelerin elleçlenmesi, depolanması, prosese geri kazandırılması, filtre edilmesiyle ilgili ekipmanlar ürettiklerini söyledi.

"Kütahya'da en büyük problem kaynakçı bulmaktı"

Fabrikada istihdam edilecek kalifiye eleman bulmakta zorlandıklarını belirten Kurbanzade, "Kütahya'da 2008 yılında faaliyetine başladığımız fabrikada hem iç hem de dış piyasaya ürün imal ediyoruz. İmalatta en büyük ihtiyaçlarımızın başında ağırlıklı kaynak işleri geliyor. Kütahya'da yaşadığımız en büyük problemlerden biri ise mavi yakalı veya ara eleman dediğimiz kaynakçılar bulmaktı. Kaynakçı bulamayınca kendi kaynakçılarımızı kendimiz yetiştirme kararı aldık ve 8 ay önce bir akademi kurduk." dedi.

Kurbanzade, kurdukları akademi sayesinde fabrikalarında çalıştırmak için kalifiye personel yetiştirdiklerini aktardı.

30 kadın kaynakçı yetişti

Kadın istihdamını artırmak için akademide yaklaşık 30 kadını kaynakçı olarak yetiştirdiklerini anlatan Kurbanzade, şöyle devam etti:

"Şirket olarak akademimizdeki personellere kaynağı öğretiyoruz ve sertifikalandırıyoruz. Daha sonra fabrika içinde eğitime ve üretime alıyoruz. Sonrasında ise uluslararası sertifika almalarını sağlıyoruz. Bu şekilde kasım ayından bugüne kadar yaklaşık 30 eleman yetiştirdik. Bu elemanlardan bizimle kalmak isteyenler kalıyor. İstemeyenler de sertifikalarını alıp başka firmalarda çalışabiliyor. Kaynağın yanı sıra akademide CNC ve bilgisayar eğitimi vereceğiz."

Akademinin müdürü, uluslararası kaynak mühendisi Ünal İnce de akademide eğitimlerin bir ay sürdüğünü, eğitimi başarıyla bitirenlere fabrikada istihdam sağlandığını ifade etti.

Fabrika çalışanlarından Nergis Topkaya da daha önce farklı bir birimde çalıştığını, akademide kaynak eğitimi aldıktan sonra fabrikada kaynakçı olarak çalışmaya başladığını dile getirdi.

Hüsniye İşbilir ise iş başvurusu yaptıktan sonra akademide kaynak kursu alarak çalışmaya başladığını ifade etti.

AA