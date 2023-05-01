İSTANBUL- Devlet Fikri Mülkiyet Ofisi Yöneticisi Shen Changyu, düzenlediği basın konferansında, toplam 115 adet Kuşak ve Yol güzergâhı ülkesinin son 10 yıl içinde Çin’e 253 bin patent tescil başvurusunda bulunduğunu ve bu sürede yıllık ortalama yüzde 5,6 oranında büyüme kaydedildiğini açıkladı.



Shen’in belirttiğine göre, Çinli yöneticiler 56 Kuşak ve Yol ülkesinin düzenleyici makamlarıyla iş birliği anlaşmaları imzaladı. Öte yandan Çinli girişimcilerin, söz konusu ülkeler nezdinde yaptıkları patent tescil başvurusu sayısı 2022 yılında 12 bin olup bir önceki yıla kıyasla yüzde 16,4 oranında bir artış kaydetmişti.



Aslında Çin ile Kuşak ve Yol ülkeleri arasında bir dizi iş birliği projesi yürürlüğe girdi; bunlar arasında bir hukuk politikası karşılıklılık anlaşması, bir lisansüstü eğitim programı ve fikri mülkiyete ilişkin bilincin geliştirilmesi bulunuyor.

HABER: EMİR YÜCEL